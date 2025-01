7 actividades para os miúdos, com o Universo Submerso à cabeça

A par da nova exposição imersiva do Oceanário, há teatro com gente a levitar, música para bebés, leituras e fábulas (com moscas e tudo).

Universo Submerso

No Oceanário de Lisboa há um Universo Submerso à espera dos visitantes. Inaugurada no final do ano passado, a nova exposição está enquadrada no percurso de visita do aquário e convida a embarcar “num ambiente poético que varia entre o celestial e o fundo do mar”, revela a nota que a apresenta. Uma experiência imersiva que explora o delicado equilíbrio entre seres microscópicos como o plâncton e gigantes oceânicos como as baleias.

O projecto foi desenvolvido em parceria com o estúdio francês Les Ateliers BK e traduz-se numa “experiência mágica, que une o rigor científico da representação da marinha e a abstracção artística da imaginação” para reflectir sobre o papel de cada elemento no ecossistema marinho.

As portas estão abertas todos os dias, das 10h às 20h (última entrada às 19h). A entrada custa 25€ (15€ dos 3 aos 12 anos), mas até ao final de Janeiro há desconto especial, cortesia da campanha Happy Hour: bilhete a 13€, para visitas entre as 16h e as 19h, com compra exclusiva na bilheteira online.

A Viagem de Ar-Taud

9 a 26 de Janeiro

“Aqui não existem horários, horas, relógios, está a ver? Neste lugar, o tempo é como um casaco de malha num dia de calor insuportável." É nestes termos que se apresenta a nova criação do Teatro Meridional, que tem por base o conto Viagem ao País da Levitação de Gonçalo M. Tavares.

Uma adaptação de Teresa Pizarro, com encenação de Patrícia Pinheiro, que acompanha a viagem de Ar-Taud ao país onde toda a gente levita. Em cena no teatro lisboeta, com sessões ao sábado e domingo, às 11h e às 15h30 (para escolas, noutros horários), e bilhetes a 8€.

Foto A Viagem de Ar-Taud Susana Monteiro

A Dama e o Vagabundo

12 de Janeiro

Baseado no conto Happy Dan, The Cynical Dog de Ward Greene e adaptado ao cinema por Walt Disney, o clássico infantil conta a história romântica da cadela refinada Dama e do cão rafeiro Vagabundo, que vivem em mundos diferentes e, um dia, se cruzam e apaixonam.

A aventura vai a palco em formato de musical, promovida pela We Feel Music, neste domingo, às 16h30, no Coliseu Porto Ageas, com bilhetes de 16€ a 20€.

O Rei e as Moscas

12 de Janeiro

Em forma de teatro de marionetas, a história de um rei que gostava de ir à janela do seu castelo para contemplar toda a beleza do seu reino. Até ao dia em que entraram duas moscas e viraram o conto de fadas do avesso.

Para ver no domingo, às 17h, no Centro de Artes de Águeda. A entrada é livre, sujeita a levantamento prévio do bilhete. M/3

Foto O Rei e as Moscas DR

A Quinta dos Animais

12 de Janeiro

A fábula de George Orwell, em que os animais se revoltam contra os humanos devido aos maus-tratos, ganha outros contornos nesta adaptação dirigida por Tónan Quito.

A ideia é impelir as crianças a imaginarem que são elas que se tornam donas da “quinta”. Pelo caminho, são levadas a questionar temas como autoridade, hierarquia ou organização social. Um convite à reflexão sobre o modo como nos relacionamos com o outro e a resposta à pergunta “Afinal quem manda aqui?”. A interpretação está nas mãos de Cláudia Gaiolas.

Para maiores de 10 anos, vai a cena no Teatro Miguel Franco (Leiria), domingo, às 16h. Bilhetes a 8,05€.

Uma Mãe Fado e Um Pai Guitarra

12 de Janeiro

Especialista em concertos para bebés, a Musicalmente volta a levar a palco um momento em que os instrumentos servem de conduto a um futuro melhor.

Neste encontro, as atenções viram-se para uma guitarra portuguesa que “tem a forma de um coração” e para uma voz que é “colo doce e seguro”. A servir as notas estão os convidados Ricardo Parreira e Vânia Conde. Domingo, às 10h e 11h30, no Convento São Francisco de Coimbra (4€). No dia 19 de Janeiro, é a vez do Centro Cultural Olga Cadaval (Sintra) os receber.

Não É Ficção. Batata Chaca-Chaca

8 a 12 de Janeiro

Terceira leitura da série Não É Ficção, promovida pelo Lu.Ca - Teatro Luís de Camões (Lisboa) e dedicada a “textos do nosso tempo sobre temas ou questões que importam abordar”.

A história é apontada a maiores de 4 anos e vai “comer” ao livro de Yara Kono, que é como uma bancada de cozinha onde há ingredientes para lavar, cortar, temperar… Sábado, às 16h30, e domingo, às 11h30 e 16h30, com bilhetes entre 3€ e 7€.