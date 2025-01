Roselene Boaventura: carioca, fogaceira e leal ao folclore português

Com pais e avós portugueses, nasceu no Brasil. No dia 20, na Festa das Fogaceiras, recebe em Santa Maria da Feira o Diploma de Mérito Municipal, por promover o folclore português no Rio de Janeiro.

Os avós paternos de Roselene Boaventura eram de Vila Chã, em Esposende, e os maternos do Porto. Os pais, Ernesto e Luísa, também nasceram em Portugal, mas mudaram-se para o Brasil na juventude e já foi aí que se conheceram. Quando tiveram a menina, em 1975, deram-lhe um nome que homenageava ambas as avós, Rosa e Helena. Mas Santa Maria da Feira, como se intromete nessa genealogia? Por graça do associativismo e de um pé dança. Os pais de Roselene tornaram-se membros do grupo folclórico do Centro Português de Guanabara, no Rio de Janeiro, e, quando essa colectividade se fundiu com a Casa da Vila da Feira e Terras de Santa Maria, já bem estabelecida na cidade carioca desde 1953, a cultura e as tradições do município português passaram a fazer parte do quotidiano desses e outros luso-descendentes. “Eu praticamente nasci na Casa da Vila da Feira”, confidencia Roselene. “A minha festa de baptizado já foi lá.”