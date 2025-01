Um dia de pausa no Rali Dakar: “Estou preparada! Venha lá mais uma semana de corridas”

Sexta-feira santa no rali: 24h de descanso. Mas Maria Luís Gameiro já sabe o que aí vem: “Teremos pela frente etapas mais longas e começamos logo com 600km de especial e mais 200km de ligação”

Saboreei cada minuto deste dia de descanso. Não quer isto dizer que não tive coisas para fazer. Tive! Mas foi tudo num ritmo calmo e muito descontraído.

Tivemos alguns momentos muito divertidos aqui no bivouac (acampamento) em Hail, nomeadamente durante um encontro com pilotos femininas, promovido por uma marca de perfumes. Foi mais uma oportunidade para partilhar experiências num dia em que todos revelam uma disponibilidade enorme para todo o tipo de ações fora da corrida.

Há, naturalmente, uma área muito importante na prova que é a relação com os meios de comunicação social e hoje foi dia de dar resposta a muitas solicitações que fui tendo. Falei com uma série de jornalistas, alguns portugueses também, e aproveitei para descrever uma boa parte daquilo que foi a minha última semana e forma como encaro o que tenho pela frente. Feitas as contas, o dia que tinha tudo para ser livre de stress acabou por resultar num almoço “fast food” aqui no bivouac, já que. com tantas entrevistas, acabei por nem ter tempo para me sentar calmamente à mesa.

Estou ciente de que já amanhã vamos voltar a enfrentar enormes obstáculos. O regresso à competição vai voltar a exigir muito de nós todos e eu estou neste momento em fase de preparação mental para mais uma semana - a prova termina precisamente na próxima sexta-feira, dia 17 - de competição dura, que eu gostava que fosse mais “leve” do que a anterior, mas... Estou a tentar antever todos os cenários e a forma como posso superar as crises! Desejar o melhor, mas estar preparada para o pior!

Foto PAVOL TOMASKIN

Sei que temos um carro novo em mãos e que está a sofrer das normais “dores de crescimento”. A nossa estratégia vai voltar a centrar-se em tentar andar o melhor que nos for possível, sem colocar em causa a mecânica, que, sabemos, vai sofrer muito nos próximos oito dias.

O “briefing” da próxima etapa foi muito “claro”: esta semana não vai ser mais fácil do que a anterior. Teremos pela frente etapas mais longas e começamos logo com 600 quilómetros de especial e mais 200 de ligação. Numa primeira fase vamos encontrar pistas de pedra e uma segunda fase, já mais perto de Al Duwadimi, em que regressam as dunas.

Partindo de trás, sabemos que voltaremos a enfrentar terrenos muito degradados, depois da passagem de mais de 100 equipas, e que vamos voltar a fazer muitos quilómetros de noite. É isto que me espera. Venha lá mais uma semana de corridas!

Foto PAVOL TOMASKIN