Portugal tem o maior aumento de preços das casas da zona euro no terceiro trimestre

O crescimento mais acelerado dos preços das casas durante o terceiro trimestre do ano passado fez com que Portugal se tornasse, nesse período, o país da zona euro com o maior aumento deste indicador. Numa altura em que os preços voltam a subir de forma mais significativa por quase toda a Europa, depois de alguns trimestres de abrandamento ou até de queda, Portugal destaca-se com aumentos que superam largamente aqueles que se verificam no resto da Europa: enquanto na zona euro e na União Europeia os aumentos ficam em média na casa de 1%, por cá, são próximos de 4%.

Os números foram divulgados, nesta sexta-feira, pelo Eurostat, que dá conta de que, no terceiro trimestre de 2024, os preços das casas aumentaram 1,4% em relação ao trimestre imediatamente anterior, em cadeia, tanto na zona euro como no conjunto da União Europeia. Já em relação a igual período de 2023, a subida foi de 2,6% na zona euro e de 3,8% na União Europeia.

Na análise em cadeia, o Eurostat indica que os preços caíram em apenas dois Estados-membros (Finlândia e Estónia, ambos com quedas ligeiras, inferiores a 1%), aumentando nos restantes. Considerando o conjunto dos 27 Estados-membros da União Europeia, os maiores aumentos registaram-se na Bulgária (onde a subida foi de 3,9%), Portugal (3,7%) e Países Baixos (3,6%). Tendo em conta apenas os 20 países da zona euro, Portugal regista a subida mais acentuada.

Também em termos anuais, Portugal volta a destacar-se com um dos aumentos mais acentuados. Em relação ao terceiro trimestre de 2023, o Eurostat dá conta de quatro países onde os preços das casas caíram entre Julho e Setembro do ano passado: França, onde a queda foi de 3,5%; Finlândia, com uma diminuição de 2,8%; Luxemburgo (menos 1,7%); e Alemanha (menos 0,7%). Em sentido contrário, os maiores aumentos registaram-se na Bulgária (mais 16,5%), Polónia (14,4%) e Hungria (13,4%). Portugal esteve próximo dos dois dígitos, com um crescimento de 9,8% dos preços durante este período.

Rendas também sobem

O Eurostat dá ainda nota de uma subida de 3,2% das rendas, no conjunto da União Europeia, durante o terceiro trimestre do ano passado, em relação ao ano anterior. Já em relação ao segundo trimestre de 2024, as rendas aumentaram 0,9% na região.

Também aqui, Portugal tem um dos maiores aumentos e supera largamente a média da zona euro e da União Europeia. No terceiro trimestre, as rendas subiram 7,2% em relação ao ano anterior e 1,2% face ao segundo trimestre. Em termos anuais, Hungria, Roménia e Eslováquia são os únicos países da União Europeia onde o aumento das rendas no período em análise supera o de Portugal.

Por outro lado, quer em termos anuais, quer em termos trimestrais, não houve qualquer país da UE analisado pelo Eurostat onde as rendas tenham registado uma queda no terceiro trimestre.