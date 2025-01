Incêndios na Califórnia: seguradoras preparam-se para cobrir perdas de 20 mil milhões

As seguradoras norte-americanas estão a refazer as contas por causa do alastramento dos incêndios florestais em Los Angeles, no estado norte-americano da Califórnia.

Os analistas de mercado apontam agora para perdas na ordem dos 20 mil milhões de euros depois de os fogos terem atingido alguns dos bairros mais caros da Califórnia, escreve o jornal Financial Times a partir de dados de especialistas do banco JPMorgan.

As estimativas foram revistas em alta na quinta-feira, com o valor das perdas a duplicar em relação à estimativa divulgada na véspera.

“As expectativas de perdas económicas decorrentes dos incêndios mais do que duplicaram desde ontem [quarta-feira], para perto de 50 mil milhões de dólares, e estimamos que as perdas seguradas decorrentes dos acontecimentos possam exceder 20 mil milhões de dólares (e ainda mais se os incêndios não forem controlados)”, escreveu o JPMorgan numa nota aos clientes, citada pelo jornal económico britânico.

Nos mercados europeus, as consequências estão a verificar-se na negociação dos títulos de algumas seguradoras. A Reuters escreve que, na manhã desta sexta-feira, as acções das seguradoras com grande exposição aos incêndios estão a cair 2% no Reino Unido, estando a Beazley e a Hiscox a liderar as perdas.

À Reuters, Denise Rappmund, analista sénior da agência de rating Moody’s, sublinhou que os fogos “continuarão a ter um impacto negativo generalizado no mercado de seguros”.

A agência de notação financeira, refere o Financial Times, já esperava que as perdas cobertas pelos seguros “atingissem os milhares de milhões de dólares, dado o elevado valor das casas e das empresas nas áreas afectadas”. Mas se a agência Morningstar DBRS apontava para perdas na ordem dos 8000 milhões e o banco JPMorgan para 10 mil milhões, rapidamente o valor teve de ser revisto em alta por causa da propagação dos fogos a vários condados da Califórnia.

A agência Associated Press escreve que os dois maiores incêndios florestais que assolam Los Angeles queimaram mais de 10 mil casas.

As companhias de seguros que trabalham no segmento de imóveis mais caros enfrentam as maiores perdas, como são os casos das seguradoras Allstate, Travelers e Chubb, diz o JPMorgan.