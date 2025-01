Governo deixa cair renda acessível como regra para converter solos

O Governo alterou a formulação inicial do decreto-lei que vem facilitar a reconversão de solos rústicos em urbanos e deixou cair o arrendamento acessível como uma das modalidades obrigatórias para que as câmaras municipais possam autorizar essa reconversão para a construção de imóveis com fins habitacionais. Assim, passará a ser exigido apenas que um mínimo de 70% da área total de construção nestes terrenos se destine a habitação pública ou de "valor moderado", um conceito que vem abrir a porta à especulação. Confrontado com esta decisão, o Governo argumenta que o arrendamento acessível está incluído na habitação pública.

