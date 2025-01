Campanha “Eu conto com o turismo” combate ideia de excesso de turistas

O presidente da Confederação do Turismo de Portugal, Francisco Calheiros, diz querer “desmitificar a ideia de que existe excesso de turismo” no país. Campanha vai decorrer até meados de Março.

Através do testemunho e da imagem de pessoas como Miguel Maya, presidente do Millennium BCP, e Isabel Matias, varina da Nazaré, a Confederação do Turismo de Portugal (CTP) quer mostrar que este é um sector benéfico para diversos negócios e para a economia em geral.

Lançada oficialmente esta sexta-feira numa cerimónia em Lisboa, a campanha, apelidada de “Eu conto com o turismo”, vai decorrer até meados de Março, surgindo como contraponto às várias vozes que têm surgido a afirmar que se chegou a situações de excesso de turismo.

De acordo com a CTP, que contou com o apoio do Governo e do Turismo de Portugal, o objectivo desta campanha é o de aproximar “a percepção do público à real importância do turismo, mostrando de que forma contribui para o desenvolvimento económico e social do país e para o posicionamento de Portugal no contexto internacional”.

“É importante”, afirmou o seu presidente, Francisco Calheiros, “desmitificar a ideia de que existe excesso de turismo no nosso país”. “Não há turismo a mais”, defendeu este responsável. “Há sim economia a menos e a necessidade de uma gestão mais eficaz do território”, acrescentou, citado no comunicado da CTP.

“Quase que diria que não deveria ser necessário fazer uma campanha destas, mas, de facto, vivemos num país em que temos de enaltecer as partes negativas, e as positivas gostamos pouco de elogiar", referiu este responsável no evento de lançamento da campanha, citado pela Lusa.

Através de uma mensagem gravada, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou, de acordo com a Lusa, que "alinha" na campanha que tem como objectivo combater a "ideia de que turismo é uma actividade económica que acaba por bloquear outras actividades do país".

O presidente do Turismo de Portugal salientou, segundo a Lusa, que "o sucesso do turismo não há-de ser medido pelo número de turistas que entram" no país, mas sim "pela capacidade que tem de entregar valor à economia e às pessoas".

Presente na cerimónia esteve também o secretário de Estado do Turismo, Pedro Machado, que também tem contrariado a ideia de que se verifica um excesso de turismo. “Temos alguma concentração em pontos-chave que estão identificados e entendemos que a sua solução passa pela gestão mais inteligente desses fluxos, mas também pelo alargamento e expansão desses fluxos a novos territórios", afirmou esta quinta-feira este responsável, citado pela Lusa, num evento do Instituto de Planeamento e Desenvolvimento do Turismo em Vila Nova de Gaia.

De acordo com os dados mais recentes da actividade turística do INE, e que não contabiliza as unidades de alojamento local com menos de 10 camas, nos primeiros onze meses de 2024 foi batido um novo recorde de hóspedes. No caso dos hóspedes estrangeiros, o número chegou aos 18,4 milhões, um milhão acima do número de idêntico período de 2023.

Lisboa, segundo a informação disponibilizada pelo Turismo de Portugal, é onde há maior densidade turística. Entre Janeiro e Novembro, o INE contabiliza cerca de 15 milhões de dormidas na Grande Lisboa, equivalente a 28% do total nacional.