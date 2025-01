Início de julgamento da Operação Pretoriano em risco por erro de transcrição

Um erro de transcrição de uma mensagem no telemóvel de um dos 12 arguidos coloca em risco o arranque do julgamento da Operação Pretoriano. Adélia Moreira, advogada de José Pedro Machado Pereira, pediu ao tribunal a aclaração deste lapso e a correcção da decisão instrutória – que manteve a acusação intacta. Este pedido foi aceite e o processo é agora obrigado a regressar ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto (TIC), isto depois de já ter sido remetido para outro local, o Tribunal de São João Novo, para o início do julgamento.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt