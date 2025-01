No rock no fio da navalha de bbb hairdryer, uma vida como ela é

A Single Woman/ A Single Mother/ An Only Child é rock gritado e visceral, regado a feedback. No seu centro, a voz intensa de Elisabete Guerra, mulher trans, cantora de dor e de raiva.

Primeiro é a antecipação, o som dos pulmões a encherem-se de ar. Segundo a seguir a esse: uma voz rasgada, visceral, que irrompe sem freios – “there’s something wrong with my…” —, uma torrente de ruído que a segue, guitarras tempestade, bateria trovão, a voz que continua, grito que se prolonga e prolonga – “there’s something wrong with booooooneeeees”. A primeira impressão está dada. Cinco segundos passaram e é impossível ficarmos indiferentes. Bem-vindos a A Single Woman/ A Single Mother/ An Only Child, segundo álbum de bbb hairdryer, mas, possivelmente, o primeiro disco do resto da vida da banda nascida como veículo criativo, sem filtro, da guitarrista e vocalista Elisabete Guerra.