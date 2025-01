Manu Chao anuncia concerto Ultra Acústico para finais de Janeiro em Lisboa

Músico que se celebrizou com Clandestino tem um novo álbum, Viva Tu, e vai apresentá-lo no Lisboa Ao Vivo (LAV) no dia 30 de Janeiro.

Ainda estará na memória de muitos a mais recente passagem de Manu Chao por Portugal, em Julho de 2024, com concertos em Valença (Minho, Festival Contrasta, dia 12), Águeda (AgitÁgueda, dia 16) e Seixal (Festival do Maio, dia 19). Seis meses passados, ei-lo que regressa, desta vez para um “concerto-surpresa”, como é anunciado, em Lisboa, no dia 30 de Janeiro no espaço LAV (Lisboa Ao Vivo), às 21h. Intitulado Ultra Acústico, o espectáculo centra-se no seu mais recente registo de estúdio, Viva Tu, que segundo os promotores, é “um trabalho que funde o Mediterrâneo e o Caribe, revitalizante para a alma e energético para o coração”, misturando “rock alternativo, ska, punk rock, reggae, latin alternative…”

Nascido Jose-Manuel Thomas Arthur Chao em Paris, no dia 21 de Junho de 1961, filho de pai galego (o escritor Ramón Chao) e mãe basca, Manu Chao integrou vários grupos (Hot Pants, Los Carayos, Mano Negra) e cruzou continentes, da Europa à África e à América Latina – com uma forte ligação ao Brasil –, antes de se lançar a solo com o aclamado álbum Clandestino, em 1998; um disco que teve reedição especial comemorativa dos seus 20 anos em CD e triplo LP em 2019. Desde então, já publicou em nome próprio mais cinco álbuns: Proxima Estacion: Esperanza (2001), Radio Bemba Sound System (2002, gravado ao vivo e editado juntamente com o DVD Babylonia en Guagua), Sibérie M’était Contéee (2004), La Radiolina (2007) e Viva Tu (2024), o mais recente, lançado em Setembro do ano passado.