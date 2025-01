Fim-de-semana na TV: com Clara Andermatt e o Open da Austrália, Melhor É Impossível

CINEMA

Race: 10 Segundos de Liberdade

Nos Studios, sábado, 15h20

Em 1936, o atleta norte-americano Jesse Owens compete nos Jogos Olímpicos de Berlim, na Alemanha nazi, e ganha quatro medalhas de ouro – ele que não encaixa propriamente nos ideais professados por Adolf Hitler. Este filme de Stephen Hopkins conta essa história, com Stephan James no papel principal. Jason Sudeikis, Jeremy Irons, William Hurt e Carice van Houten juntam-se ao elenco.

O Estrangeiro

Cinemundo, sábado, 22h30

Há quase 20 anos que Quan (Jackie Chan) vive em Londres. Um dia, a sua única filha é morta num ataque terrorista. Devastado, entrega-se à missão de encontrar os responsáveis pelo ataque e fazê-los pagar. É nesse processo que contacta Liam Hennessy (Pierce Brosnan), um membro do Governo cujo passado parece estar relacionado com os autores do crime. Um thriller de acção realizado por Martin Campbell e escrito por David Marconi, com base no livro The Chinaman, de Stephen Leather.

Alice, Nova Iorque e Outras Histórias

RTP2, sábado, 23h18

Filme dramático realizado por Tiago Durão, que também co-assina o argumento com André Tavares e António Rodrigues. Grávida do namorado que morreu tragicamente, Alice (Sofia Mirpuri) sente-se perdida. Resolve deixar tudo para trás e começar de novo em Nova Iorque, mas as coisas vão revelar-se mais complicadas do que alguma vez poderia antecipar.

Um Cidadão Exemplar

Star Movies, domingo, 19h27

Thriller psicológico de F. Gary Gray, com Gerard Butler e Jamie Foxx nos papéis principais. Clyde Shelton assiste, impotente, ao assassínio brutal da mulher e da filha. Os culpados são presos, mas o procurador oferece a um deles um acordo. Indignado, Shelton lança-se numa jornada para fazer justiça por conta própria.

Baby Driver - Alta Velocidade

Hollywood, domingo, 21h30

Espécie de musical de acção, escrito e realizado por Edgar Wright, foca-se num motorista de criminosos em fuga, que ouve música sem parar, para calar o zumbido constante que tem nos ouvidos desde que sofreu um violento acidente de automóvel – o mesmo em que os pais perderam a vida. Com uma banda sonora cuidadosamente seleccionada e a acção coreografada ao som dela, o filme foi nomeado para três Óscares técnicos. Ansel Elgort, Lily James, Kevin Spacey e Jamie Foxx integram o elenco.

Melhor É Impossível

TVCine Emotion, domingo, 21h45

Jack Nicholson e Helen Hunt em interpretações oscarizadas, num filme de James L. Brooks. O primeiro é um escritor que sofre de perturbação obsessiva-compulsiva e adora afrontar, ofender e magoar os outros. Ela é a empregada do café que atura as tiradas sarcásticas dele.

Regresso ao Amor

RTP1, domingo, 23h50

Sigourney Weaver e Kevin Kline fazem par nesta comédia romântica de 2021. É realizada por Maya Forbes e Wally Wolodarsky, que também escrevem o argumento com Thomas Bezucha, a partir do livro de Ann Leary. Após um divórcio difícil e alguns meses numa clínica de reabilitação, Hildy volta à cidade natal em busca de um recomeço. Ali reencontra Frank, uma antiga paixão do liceu, com quem acaba por se envolver.

DOCUMENTÁRIOS

Ilhas Misteriosas

National Geographic, sábado, 13h28

Estreia. “Explorar ruínas misteriosas, descobrir criaturas estranhas e desvendar histórias sombrias em ilhas remotas ao redor do mundo” é o propósito desta série documental emoldurada pela National Geographic. Árvores invulgares, bonecas sinistras, um crânio incomum, prisões flutuantes, uma base militar russa abandonada, um esqueleto sem cabeça e focas mortas em circunstâncias suspeitas fazem parte do lote recolhido um pouco por todo o globo. O primeiro episódio vai de Itália à Indonésia, passando pelo Japão e pelo Iémen. Há mais para ver a cada sábado à tarde.

Clara Andermatt

RTP2, sábado, 22h01

Estreia. A bailarina e coreógrafa Clara Andermatt é retratada neste trabalho realizado por Cristina Ferreira Gomes e escrito por Luiz Antunes, dupla que assim completa, depois de Vera Mantero e Olga Roriz, a trilogia dedicada às grandes coreógrafas da dança contemporânea portuguesa (eles que já tinham assinado, antes, a série documental Portugal Que Dança). A produtora Mares do Sul descreve-o como “uma viagem pelas diferentes fases da obra” da criadora, “numa reflexão sobre a importância da sua escrita coreográfica e do seu universo criativo”.

A Vida na Quinta com Amanda Owens

Odisseia, sábado, 22h30

Em estreia, uma produção que dá conta dos “desafios e estratégias criativas dos agricultores modernos” pelo olhar de Amanda Owens – apresentada como “a pastora mais famosa da Grã- Bretanha”, em referência ao seu protagonismo noutra série do canal, Uma Quinta, 9 Filhos e 1.000 Ovelhas – à medida que percorre o Reino Unido ao encontro de exemplos inspiradores, resilientes ou mesmo comoventes. São seis episódios de uma hora, debitados aos pares, semanalmente.

Colónias Espaciais

Odisseia, domingo, 7h59

Agências espaciais e empresas privadas de exploração espacial viram-se para as potencialidades de colonização de outros planetas ou da utilização de estações orbitais para esse efeito. Esta série explora esse potencial, os riscos inerentes e toda a logística associada a uma façanha dessa dimensão: produção de energia, alimentação, adaptação aos habitats, armazenamento, equipamento, etc. Os três episódios – O próximo desafio, Lua e Marte – passam de uma assentada.

The Wall: Escalada Até ao Ouro

TVCine Edition, domingo, 10h10

Filme de Nick Hardie sobre os esforços de quatro escaladoras por um lugar em Tóquio 2020, na estreia olímpica da modalidade – estreia essa que a pandemia acabaria por adiar.

DESPORTO

Futebol: Sporting x Benfica

SIC, sábado, 19h35

Em directo do Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, a final da Taça da Liga opõe os eternos rivais da segunda circular.

Ténis: Open da Austrália

Eurosport 1, sábado, 00h30

Max, sábado, streaming

Ligação directa a Melbourne para o arranque do quadro principal do primeiro Grand Slam da temporada. A 113.ª edição realiza-se até 26 de Janeiro, com tenistas como Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Novak Djokovic, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz ou o português Jaime Faria.

MÚSICA

Concerto de Ano Novo com Orquestra Gulbenkian

RTP2, domingo, 23h01

A chegada do novo ano dá o mote ao concerto da Orquestra Gulbenkian, apresentado em dose tripla. Sob a direcção de Lawrence Foster, o agrupamento saúda a chegada do novo ano com peças do repertório romântico assinadas por Josef Strauss, Johann Strauss II, Emmerich Kálmán, Richard Strauss, Joseph Beer e Franz Lehár. Ao palco sobem ainda as vozes da soprano francesa Isabelle Cals e do tenor austríaco Nikolai Schukoff. O espectáculo realizou-se entre 8 e 10 deste mês, na sede da fundação, em Lisboa, e é agora transmitido pela RTP.

ENTRETENIMENTO

Got Talent Portugal

RTP1, domingo, 21h22

Estreia da nova temporada. Filomena Cautela, Inês Aires Pereira, Rui Massena e Manuel Moura dos Santos voltam a formar o painel de jurados chamado a avaliar o desfile de talentos apresentado por Sílvia Alberto, que vai da música à dança, passando por humor, acrobacia, magia e outras artes de palco.

INFANTIL

Múmias (VP)

Nos Studios, sábado, 8h35

Animação de 2023, por Juan Jesús García Galocha. Num mundo paralelo no Egipto onde “vivem” múmias milenares, a filha do faraó está prestes a casar-se. Problema: um lord arqueólogo inglês levou a aliança. Para recuperar a jóia, só há uma solução: subir ao mundo dos humanos.

Spycies - Agentes Especiais (VP)

SIC K, domingo, 17h30

Realizada por Guillaume Ivernel, uma comédia animada de tom ambientalista em que dois agentes secretos – um gato veterano que não segue regras e uma ratazana novata que só quer videojogos e televisão – se unem para recuperar um objecto roubado.