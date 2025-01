Olhando para trás, a racionalidade ocidental foi uma procura de proporção, vontade de pôr as coisas à mesma escala, sopesá-las, encontrar-lhes uma lei de equivalência, como se assim se trouxesse mais justiça ao pensar e ao viver. A própria justiça, como retribuição do mal ou distribuição do bem, concebeu-se com vigilância de medidas. Justiça e justificação partilham tanto a etimologia como a administração da medida nas ideias e nas acções. Até a violência esteve menos nas dores do que na sua falta de justiça. Houvesse justificação e até o assassínio era tido como não violento. E, no entanto, que tremendo lugar de poder e violência iminente é esse da medida que justifica.

