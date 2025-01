Ministério Público abre inquérito à morte de Couto dos Santos

O Ministério Público abriu um inquérito à morte de Couto dos Santos, cujo corpo foi encontrado na passada segunda-feira num lago de um campo de golfe na Senhora da Hora, em Matosinhos.

Com 75 anos, o antigo ministro social-democrata Couto dos Santos foi encontrado morto num campo de golfe. O corpo foi autopsiado e o funeral realiza-se nesta quinta-feira.

Enquanto ministro da Educação, enfrentou um período de forte contestação estudantil às propinas e à Prova Geral de Acesso ao Ensino Superior (PGA), que acabou por conduzir à sua demissão.

Entre manifestações, conflitos institucionais e carga policial sobre estudantes, desses agitados anos entre 1991 e 1994 ficou também a imagem de quatro rapazes de calças em baixo, com uma mensagem para o ministro Couto dos Santos, no último dia do Congresso Nacional do Ensino Superior: "Não pago", lia-se nas suas nádegas.

Além dos cargos que ocupou no Governo, esteve ligado à administração da Associação Empresarial de Portugal entre 1995 e 2007; e foi presidente da Casa da Música, no Porto, entre 2004 e 2005. Regressaria em 2011 à Assembleia da República enquanto deputado eleito pelo distrito de Aveiro.

No Partido Social Democrata foi também presidente da distrital de Setúbal, membro da assembleia distrital do Porto e membro do Conselho Nacional do partido. Adepto leonino, chegou ainda a vice-presidente do seu clube, o Sporting, em 1999, durante a presidência de José Roquete.

Mais recentemente, desempenhou funções de cônsul honorário da Rússia no Porto, tendo apresentado a sua recusa ao lugar a 26 de Fevereiro de 2022, na sequência da invasão da Ucrânia.

Antes de se ter tornado ministro da Educação no Governo chefiado por Cavaco Silva, em 1992, Couto dos Santos havia sido ministro adjunto do primeiro-ministro, tendo liderado as pastas da Juventude e dos Assuntos Parlamentares.