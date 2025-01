Centros de saúde de gestão privada: Governo recebeu 41 manifestações de interesse

Pretensão do Governo é abrir 20 unidades de saúde familiar modelo C: dez na região de Lisboa e Vale do Tejo, cinco na região de Leiria e igual número no Algarve. Podem abranger 360 mil pessoas.

Num mês, 41 entidades manifestaram interesse em se candidatarem à constituição de unidades de saúde familiar modelo C, que podem ser geridas por entidades privadas, do sector social e envolvendo autarquias. A pretensão do Ministério da Saúde é abrir 20 destes centros de saúde – dez na região de Lisboa e Vale do Tejo, cinco na região de Leiria e igual número no Algarve.