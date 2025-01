Violência doméstica: “A primeira falha é a falta de diálogo das instituições”, diz Raquel Desterro

Um homem terá matado, na madrugada desta quinta-feira, a mulher, no Barreiro, com recurso a uma tesoura. De acordo com um comunicado da Polícia Judiciária, um dos filhos do casal, de 14 anos, terá presenciado o crime e tentado impedir a agressão. Em entrevista ao PÚBLICO, a procuradora-geral adjunta jubilada Raquel Desterro, que cessou funções enquanto coordenadora da Equipa de Análise Retrospectiva de Homicídio em Violência Doméstica (EARHVD) no final de 2024, sublinha a importância da denúncia de situações de violência doméstica e acredita que, apesar do investimento que tem vindo a ser feito na área, “ainda se pode fazer mais caminho”.

