“Nem no tempo do Estado Novo”. As reacções no PS à sugestão de Seguro sobre Orçamento

A sugestão feita por António José Seguro de que os orçamentos do Estado deixem de ser votados e passem somente a ser apresentados na Assembleia da República, à semelhança do que acontece com o Programa do Governo, para assegurar estabilidade política e governativa foi mal recebida pelos socialistas ouvidos pelo PÚBLICO. No dia em que deu um passo em frente rumo a uma candidatura às presidenciais de 2026, a proposta de Seguro suscita, por parte de figuras do PS, críticas como a acusação de ter apresentado uma ideia antidemocrática. Ao PÚBLICO, o ex-secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares e membro do Secretariado Nacional do PS, António Mendonça Mendes, é peremptório sobre a sugestão do ex-líder socialista: “Nem no tempo do Estado Novo.”

