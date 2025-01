A esquerda esqueceu-se da lei do aborto durante oito anos e agora é que acordou

Confirma-se: na sexta-feira, os deputados sociais-democratas vão votar contra todos os sete projectos de lei que propõem alterações no regime da interrupção voluntária da gravidez (IVG), assim como os três projectos de resolução que fazem recomendações ao Governo sobre condições para as grávidas. A geometria de votações entre as bancadas da direita e da esquerda deverá levar, assim, ao chumbo de todos os sete diplomas. O que explica que a esquerda não tenha alterado a lei quando era maioritária na Assembleia da República?

