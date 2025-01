Discussão sobre o aborto: o que dizem os projectos de lei e as associações

Parlamento debate esta sexta-feira alterações à lei do aborto, nomeadamente o alargamento do prazo para as 12 semanas. Associações concordam com a generalidade das alterações propostas.

O Parlamento vai discutir esta sexta-feira algumas alterações à lei do aborto, entre as quais o alargamento do prazo de acesso, que actualmente se fixa nas dez semanas.

O debate foi agendado pelo PS, que apresentou um projecto de lei para passar de dez para 12 semanas o prazo permitido para o aborto a pedido da mulher, e de 12 para 14 semanas caso seja necessário para “evitar perigo de morte ou de grave e duradoura lesão para o corpo ou para a saúde física e psíquica” da grávida.

Mais ainda, os socialistas pretendem que acabe o período de três dias de reflexão entre a consulta e a intervenção, e que passe a estar apenas um médico envolvido no processo – acabando com a necessidade de o atestado que comprova que a gravidez não excede as 12 semanas ser assinado por um médico diferente do que faz a interrupção da gravidez. Os outros partidos de esquerda também apresentaram propostas, com alguns pontos a convergirem. A direita não deverá acompanhar mexidas à lei.

Catarina Ramalho, d’A Coletiva, aponta que alguns dos tópicos da proposta dos socialistas estão em linha com as reivindicações do colectivo feminista. Fica, contudo, aquém no prazo – neste ponto, A Coletiva alinha-se com o projecto do Livre e do Bloco de Esquerda, que defende o alargamento para as 14 semanas. O PCP defende as 12 semanas, e entregou também projecto de lei nesse sentido.

O Livre, à semelhança do PS e do BE, defende o fim do período de reflexão obrigatório. Quer ainda garantir que é possível realizar um aborto em qualquer hospital do país – neste sentido, entregou um projecto de resolução (sem força de lei) em que recomenda a contratação de médicos não objectores. O Bloco de Esquerda, à semelhança do PCP, quer que os médicos comuniquem se são objectores de consciência aos serviços do SNS. Defende também o fim do período de reflexão.

Já o PAN quer também um registo actualizado dos profissionais de saúde objectores de consciência e que seja criado um circuito de referenciação e encaminhamento da mulher que solicite uma IVG no SNS, independentemente do primeiro local a que se dirija. Quer que o apoio psicológico e social disponibilizado às mulheres, independentemente de realizarem ou não o aborto, seja prolongado, removendo a actual limitação ao período de reflexão.

Para a Associação para o Planeamento da Família, “tudo o que seja a favor de melhorar o acesso das mulheres à IVG é favorável”. Por isso, em traços gerais, a associação posiciona-se a favor dos projectos de lei entregues. “Já desde a altura do referendo, estes são pontos que a APF tem vindo a discutir internamente, porque a própria Organização Mundial da Saúde identifica estes elementos, entre outros, como barreiras de acesso à interrupção”, aponta Mara Carvalho, médica de família e membro da direcção da APF.

“Quer às 12, quer às 14 semanas, somos favoráveis. É importante perguntar o porquê das dez semanas e relembrar que esta opção foi puramente política. Não foi por qualquer fundamento científico”, defende Mara Carvalho.

E continua: “Os três dias de reflexão também sempre nos pareceram excessivos, porque entendemos que uma mulher, perante uma gravidez não desejada, não vai reflectir porque o médico ou a lei dizem; vai reflectir porque está numa situação em que precisa de uma resolução, e isto é independente de estar plasmado na lei. Quem lida com estas situações tem a percepção de que, na grande maioria, quando procuram os cuidados de saúde é porque a decisão já foi tomada.”

A APF entende ainda que “não há mais nenhum procedimento médico que exija dois médicos” e, portanto, que o fim desta exigência seria benéfico.

Para A Coletiva, há, contudo, uma “medida fundamental” que está de fora do debate: a possibilidade de a IVG ser “alargada às unidades de saúde familiares, olhando para aquilo que é a actual crise do SNS e dos contextos hospitalares e também para o que os números dizem, que a maioria das IVGs são medicamentosas”.

Por isso mesmo, também a APF concorda com esta mudança: “É um método que pode ser feito sem ser em meio hospitalar, desde que se montem os circuitos. Isso permitiria também alargar o número de profissionais habilitados para realizar as interrupções, podendo ser feitos pelos médicos de família. Para além da mais-valia de terem serviços de proximidade com os utentes.”

"Não nos podemos abster de fazer estas lutas"

O secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, salvaguardou, esta terça-feira, que não seria por iniciativa dos comunistas que o debate se reabriria agora. “Quero dizer, com toda a franqueza, que por nossa iniciativa não voltaríamos a esta questão agora, neste momento, até porque consideramos que o quadro da maioria parlamentar não é propriamente favorável a avanços, é até mais susceptível a recuos”, disse aos jornalistas à porta da empresa Bimbo, em Mem-Martins, onde esteve a recolher assinaturas para um abaixo-assinado que pede o aumento dos salários.

Para A Coletiva e para a APF, este é, no entanto, um momento tão bom como outro qualquer: “A questão do aborto é uma questão de saúde pública, é uma questão de direitos e não nos podemos abster de fazer estas lutas, em particular porque ela faz parte da salvaguarda da nossa democracia”, defende Catarina Ramalho.

Mara Carvalho acredita que “se este é um assunto considerado fracturante e ainda há discussão a fazer”, então “todos os dias são bons para discutir coisas tão importantes como os direitos das mulheres”.

O aborto em Portugal

Uma investigação levada a cabo em 2022 pela LLYC, empresa de marketing que mediu a polarização online deste tema, concluiu que, em Portugal, o aborto é o tema que mais divide, com as pessoas mais indisponíveis para ouvir ideias diferentes das que têm.

A interrupção voluntária da gravidez foi despenalizada em 2007, e, desde então, o aborto é permitido até à 10.ª semana de gestação – um prazo que é “o mais restritivo de toda a Europa, o que desconsidera as recomendações da Organização Mundial da Saúde”, realçaram os deputados socialistas no projecto de lei.

O prazo leva muitas mulheres a irem abortar a Espanha depois de completadas as dez semanas, já que a lei espanhola permite que seja feito até às 14 semanas. Segundo o Expresso, 530 mulheres portuguesas foram ao país vizinho interromper a gravidez em 2023.

A par do agendamento da discussão, há uma carta aberta subscrita por quase 200 pessoas de diferentes áreas que pede à Assembleia da República o reforço do "acesso efectivo" à IVG, nomeadamente através do alargamento do prazo.

A carta é promovida por Inês Melo Sampaio, jurista na Comissão Europeia, e Teresa Violante, investigadora universitária e advogada, e é subscrita pela eurodeputada e ex-líder do BE, Catarina Martins, a apresentadora televisiva e activista Catarina Furtado, as antigas vice-presidentes do PSD Paula Teixeira da Cruz e Teresa Leal Coelho, a antiga eurodeputada e diplomata Ana Gomes, os eurodeputados do PS André Rodrigues e Carla Tavares, o músico Carlão, a antiga ministra da Justiça Francisca Van Dunem, e actuais deputados do PS e BE.

Os subscritores alertam "para a necessidade de adopção de medidas legislativas no sentido do reforço do direito à IVG e da remoção dos obstáculos ao seu exercício, nomeadamente em matéria de alargamento do prazo e de regulamentação do exercício do direito à objecção de consciência por profissionais de saúde" e que "nada impede, política ou juridicamente, a AR de rever a lei que, em 2007, abriu de par em par esta janela de dignidade em Portugal", devendo "acompanhar a evolução da ciência e as recomendações das organizações internacionais nesta matéria, exercendo a sua competência legislativa nos termos constitucionais ordinários".

Pedem ainda que sejam recolhidos contributos de "todas as associações representativas dos direitos das mulheres, bem como de médicos e demais profissionais de saúde", para que eventuais alterações sejam "bem alicerçadas na ciência e na evidência científica".