Zé Paris e Vaiss, quando os sons da morna vestem luto

No curto período de dois meses, Cabo Verde perdeu dois grandes músicos: Zé Paris, baixista, que morreu num hospital do seu Mindelo natal, no dia 8 de Novembro de 2024, uma sexta-feira, e Vaiss, guitarrista e compositor, num hospital de Lisboa, também numa sexta-feira, 3 de Janeiro. Se a história da música cabo-verdiana regista com destaque os nomes daqueles que a projectaram além-fronteiras, sejam eles compositores como B.Léza, cantores como Cesária Évora ou Bana ou instrumentistas como Luís Morais (para citar apenas escassos nomes de entre uma honrosa lista de centenas de outros), muitas vezes ficam injustamente na obscuridade músicos que também contribuíram para que a música de Cabo Verde chegasse aonde chegou. É o caso de Zé Paris e Vaiss, músicos estimados pelos seus pares e com presença em inúmeros concertos e discos.

