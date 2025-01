Trump e o globo terrestre do Dia de Reis

Todos os natais, algures no mundo, uma criança recebe um globo terrestre. Julgo que há uma dupla intenção. Primeiro, contrariar os teoremas terraplanistas; segundo, dar a conhecer às crianças o conceito de mundo. A reação é sempre igual: alegria e uma criança sentada no chão a girar o globo e a exclamar “é meu, este país é meu!”

E agora, para algo (não tão) completamente diferente… Donald Trump confirmou ter recebido no passado dia do ataque ao Capitólio dos EUA, perdão, no Dia de Reis, o globo terrestre e logo começou a apontar o seu indicador.

Na primeira volta a olhar para o globo, disse que o inferno cairia sobre o Médio Oriente, se os meninos, em especial os árabes maus, não parassem com as brincadeiras. À segunda, avisou os garotos da Europa para pararem de tocar no seu globo e irem falar para outro lado. Dá-lhes, agora, seis meses para isso. Na terceira, apontou para o vizinho de cima e prometeu que lhe lançaria um mal económico. O menino saiu, demitiu-se(!), não arriscando o confronto. À quarta, alertou os meninos orientais para tirarem as mãos do seu Canal. Já tinha olhado para ele. Não toquem no que é dele!

Não perca o fôlego, faltam mais duas. Na quinta, apontou para baixo e disse aos meninos do México que não merecem o Golfo homónimo. Precisam de uma mudança: “Golfo da América – que lindo nome. E é apropriado", exclamou. Na volta final ao globo, estendeu o indicador para uma porção enorme de gelo. Esta não parecia ter muitos interessados, mas mesmo assim ameaçou os outros meninos: se algum se aproximar, tornar-se-á mais agressivo. Todavia, para não se aborrecerem tanto, ele pode usar umas notas para comprar a Gronelândia – há sempre alguém que recebe uma nova versão do Monopólio no Natal.

De facto, o mundo está ligeiramente diferente daquele baseado em regras, multilateralismo, autodeterminação, integridade territorial e direitos humanos que emergiu após a II Guerra Mundial. Essa ideia de globalismo – sim, esse palavrão – parece ultrapassada pela renovada e sintomática postura do menino que está prestes a voltar a morar na Casa Branca. Hoje, a integridade territorial parece valer tanto quanto o direito histórico sobre as colónias, defendida por Portugal na Conferência de Berlim (1884-85). A novíssima ordem internacional dita, tal como nessa época, que um Estado tem de deter a posse real de um território para poder reclamar soberania sobre o mesmo.

Trump gira o globo e vê, no Médio Oriente, Israel a praticar abertamente atividades neocoloniais sem graves consequências internacionais. Percebe que, na Ucrânia, mas não só, a Rússia define a sua esfera de influência, invadindo e anexando territórios e que não há força legal ou militar internacional com capacidade e/ou vontade de contrariar. Continua a rodar e entende a eficácia da Nova Rota da Seda da China. Vê como a alegada não ingerência chinesa em assuntos internos, em especial nos países do Sul Global, é, pela força económica, altamente eficaz a ingerir-se nos destinos desses mesmos países. Olha para um território (Gronelândia) de um país da NATO (Dinamarca) e ameaça vir a invadi-lo, se não quiserem vender-lhe aquele monumento gelado que, em 2035, graças às alterações climáticas, poderá ser integrado na Rota do Mar Transpolar da qual os EUA já estão atrás.

O direito internacional não impede que um país compre um território de outro, desde que cumpridos os princípios da cessão. Contudo, o que este novo impulso neocolonial traz é a ideia de que a integridade territorial, princípio basilar do sistema internacional, vale hoje menos do que alguma vez valeu. Traz a ideia de que as tentativas de projeção de poder do líder do mundo livre não são tão diferentes das do Império do Mal. Traz a ideia de que o moralismo cultural ocidental deu lugar a outro de cariz económico e securitário, típico do mundo dos finais de 1800 – um Estado deve ter direitos sobre outro território se, entre outros, for a força económica ou militar dominante.

Ora, este moralismo deixa as relações internacionais com um caminho mais aberto do que nunca para a discricionariedade dos eixos do bem ou do mal, do soberano ou da apropriação, do que é meu ou teu, tal como na imagem da criança sentada no chão a girar o globo. Será este o novo habitus das relações internacionais? Alguma vez não o foi? Enfim, obedece quem deve, manda quem tem o globo. Vivam os Reis!

O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico