A importância de concretizar o novo Plano Intersectorial para as Doenças Raras

O novo Plano de Ação para as Doenças Raras 2025-2030, que esteve em consulta pública no passado mês de novembro, não pode ser apenas mais um documento administrativo ou carta de intenções. Representa uma oportunidade fundamental de transformar a realidade de milhares de portugueses que vivem no limbo das condições médicas complexas e incompreendidas. Mais do que um plano, trata-se de um compromisso moral com cidadãos frequentemente invisíveis nos sistemas de saúde.

A sua efetiva implementação exigirá algo que historicamente tem sido escasso no panorama político nacional: compromisso sustentado e verdadeiramente transversal. Não basta a existência de um documento tecnicamente muito bem elaborado; é fundamental garantir que os principais partidos políticos assumam este plano como uma prioridade nacional, independentemente de alternâncias governativas.

A criação da Coordenação Intersectorial para as Doenças Raras configura um avanço promissor, mas representa apenas o primeiro passo de uma jornada complexa. É absolutamente crítico que esta coordenação não se transforme num mero exercício burocrático, mas funcione como um organismo verdadeiramente operacional, com poderes claros de monitorização, auditoria e intervenção.

O financiamento surge também como outro elemento nevrálgico. Um plano sem recursos adequados é pouco mais que uma declaração de intenções. É fundamental estabelecer um modelo orçamental transparente, com mecanismos rigorosos de gestão e aplicação de verbas, permitindo que cada euro investido tenha um impacto mensurável na vida dos doentes e das suas famílias.

O acompanhamento integral das pessoas com doença rara constitui outro aspeto determinante. Falamos de um percurso que deve ser holístico: desde o diagnóstico inicial (nem sempre fácil e atempado), passando pela monitorização de tratamentos inovadores, até à avaliação contínua da qualidade de vida. Este acompanhamento não pode ser fragmentado ou dependente de iniciativas individuais, mas estruturado como um direito efetivo.

O envolvimento multissetorial emerge assim como condição sine qua non para o sucesso. Significa integrar não apenas entidades públicas como os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, Direção Geral da Saúde e Infarmed, mas também associações de doentes e cuidadores, universidades, sociedade civil e empresas de biotecnologia. Só um ecossistema verdadeiramente colaborativo poderá responder à complexidade das doenças raras.

Mais do que um plano técnico, estamos perante um desígnio ético. Trata-se de reconhecer a dignidade de cidadãos que frequentemente vivem à margem dos sistemas convencionais, transportando para a esfera pública uma responsabilidade coletiva de cuidado e inclusão.

O momento é agora. A expectativa da sociedade portuguesa é clara: queremos ver este plano transformado em ação concreta, em resultados mensuráveis, em qualidade de vida real para quem mais precisa. Não podemos – nem devemos – falhar (outra vez) uma oportunidade histórica de construir um sistema de saúde mais justo, mais humano e verdadeiramente inclusivo.

