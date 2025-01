Desta feita é à descarada

Recuemos perto de dez anos. Em 2016, na ressaca do referendo do "Brexit" e da primeira eleição de Trump, parecia que se tinha encontrado uma explicação para a manipulação eleitoral das massas. Com acesso a bases de dados criadas pela Cambridge Analytica, em parte construídas com informação disponibilizada nas redes sociais, organizaram-se campanhas eleitorais segmentadas, muito eficazes na mudança do sentimento popular e capazes de mobilizar eleitores pouco participativos.

