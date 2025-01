Mulheres professoras na universidade

O artigo publicado no PUBLICO de ontem sobre os docentes do ensino superior traz informações relevantes que nos questionam. Que medidas tomar para aumentar a proporção de professoras universitárias nos escalões mais elevados? Questões como os apoios à maternidade e a alteração da participação masculina na vida em família serão dois aspectos a reconsiderar, entre outros, mas é indispensável recolher, de forma estruturada, as opiniões e propostas das próprias professoras. Portugal, deve dizer-se, evoluiu significativamente nas últimas décadas e encontra-se na média europeia neste domínio, estando à frente de países como a Alemanha, Dinamarca, Holanda, Bélgica e Espanha, e a par do Reino Unido. O artigo não referiu estes dados, que são importantes para procurar as melhores soluções para o problema, identificando o que o sistema universitário português terá feito de bom neste domínio e aquilo que necessita de ser decisivamente revisto e melhorado.

Luís Ferreira de Melo, Porto

Musk e o PÚBLICO

Sem nunca citar qualquer fonte, Maria João Marques, no PÚBLICO de ontem, repete a teoria da conspiração propagada por Elon Musk sobre encobrimento de uma rede sexual de menores, tendo como seu objectivo levar a extrema-direita ao poder no Reino Unido. Será que a jornalista não leu o artigo da sua colega Câncio no DN de anteontem? Esse artigo trata o mesmo tema, mas refere os documentos em que se baseia e conclui desmontando o embuste criado por Musk. Infelizmente, o abuso sexual de crianças por gangs é um problema considerado endémico pelas polícias criminais, e não só pela britânica. O caso citado não se destaca como o mais grave ocorrido neste âmbito no Reino Unido nas últimas décadas, foi investigado, os culpados condenados e os gangs não eram só, nem predominantemente, formados por paquistaneses. Porque não se dedica Musk a investigar o mistério Epstein, cabecilha de uma rede americana de exploração sexual de menores frequentada pelos seus amigos, entre eles o príncipe André, Clinton e Trump? Os leitores do PÚBLICO merecem conhecer as fontes de notícias impressas no jornal e que repetem, sem citar fontes, o que Musk distorce e propaga nas redes sociais. O homem mais rico do mundo acha que comprou a vitória de Trump e agora quer comprar a Europa e oferecê-la aos seus amigos da extrema-direita. Cuidado!

Artur Águas, Porto

Tudo nosso

O mundo ainda não deixou de estar espantado com o pensamento do homem eleito nos Estados Unidos como seu Presidente, quando todos os filtros da democracia americana foram removidos e caiu a máscara do que restava da decência. Se na primeira eleição os americanos ainda podiam ter dúvidas sobre a criatura, oito anos depois voltar a eleger um indivíduo de moral desastrosa, condenado por crime diversos que mente descaradamente, remete para a nação americana o sufrágio desta falta de valores. Assim, mais do que do homem devemos falar do neoliberalismo americano que permite que tudo seja negócio, em que o Estado não é apenas árbitro desse negócio, mas é usado ao seu serviço.

O homem que instigou o assalto ao Capitólio, agora com um Supremo Tribunal, Congresso e Senado do seu lado, vem defender a anexação do Panamá e da Gronelândia, ou a sua compra, simplesmente porque seria do interesse americano. Quando sabemos que gente deste calibre detém o poder militar que controla a NATO, que aliás de forma mais discreta tem vindo a actuar na defesa dos mesmos valores, quando vemos que continua a apoiar militarmente o genocídio dos palestinianos, agora claramente reafirmado, sem esboçar qualquer tentativa de o impedir, como pode a Europa continuar servilmente a seguir a cartilha americana?

Antes da Gronelândia e do Panamá, os dirigentes ocidentais já foram anexados pelo imperialismo americano, e tornou-se doloroso ouvi-los de vez em quando falar, sem se rirem, do direito internacional.

José Cavalheiro, Matosinhos