Trump faz ameaças para ganhar poder negocial?

Neste episódio do P24, Francisco Pereira Coutinho, professor na Nova School of Law, fala-nos da “teoria do louco”.

Donald Trump não tem escondido as suas ambições territoriais. A poucos dias da tomada de posse, o presidente eleito dos EUA quer comprar a Gronelândia, voltar a controlar o canal do Panamá, e não afasta o uso da força militar ou económica para atingir esses objectivos.

Como se não bastasse, Trump quer alterar o nome do Golfo do México para o Golfo da América e não descarta a hipótese de anexação do vizinho Canadá.

Esta retórica de um novo imperialismo norte-americano põe em causa a soberania dos Estados, ameaça um país da NATO e estraçalha o direito internacional.

O ministro dos Negócios Estrangeiros francês disse que “não há qualquer possibilidade de a UE permitir que outras nações, sejam quais forem, ataquem suas fronteiras soberanas”, como se ouve no som de abertura deste episódio, e o porta-voz do governo alemão, afirmou que “as fronteiras não devem ser alteradas pela força”.

O mundo já está num rebuliço e o novo inquilino da Casa Branca só toma posse no dia 20. Neste episódio, Francisco Pereira Coutinho, professor na Nova School of Law, fala-nos da “teoria do louco”, que consiste em ameaçar para ganhar poder negocial.

