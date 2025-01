Gronelândia, Canadá e Panamá: Trump quer Make America Great Again no mapa-mundo

As palavras de Donald Trump são só bluff ou é uma ameaça a levar a sério?

Estamos a semana e meia da segunda tomada de posse de Donald Trump, mas o impacto de uma presidência Trump já é sentida dentro e fora da América. Esta semana Trump voltou a pressionar aliados como a Dinamarca e o Canadá com as suas ideias de expansão territorial. Numa longa conferência de imprensa, Trump admitiu tomar a Gronelândia pela força e levar o Canadá a juntar-se aos Estados Unidos através de pressão económica. As palavras de Donald Trump são só bluff ou é uma ameaça a levar a sério?

Subscreva o programa Fogo e Fúria na Apple Podcasts, Spotify e outras aplicações para podcasts.