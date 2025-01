Politraumatismo foi a causa da morte de Liam Payne, confirma Reino Unido

Quase três meses depois da morte da estrela dos One Direction, torna-se pública a confirmação médica de que sofreu múltiplas lesões traumáticas no seu corpo, na sequência do acidente em Buenos Aires.

Foi confirmada pelo médico legista Roberto Victor Cohen a informação que já se conhecia em relação às circunstâncias da morte de Liam Payne, com a autópsia feita na Argentina, país onde morreu o artista, natural de Wolverhampton, Inglaterra. De acordo com a imprensa britânica, a morte do cantor de 31 anos foi por politraumatismo, que é o termo para múltiplas lesões traumáticas sofridas no corpo e nos sistemas orgânicos. Um inquérito do Reino Unido, que pretende aprofundar a causa da morte do artista, foi entretanto adiado.

Sobre este inquérito, cuja audiência teve lugar no Buckinghamshire Coroner's Court a 17 de Dezembro, sabe-se que o juiz terá dito que poderá demorar "algum tempo" a confirmar de modo formal e exacto a forma como o membro da boys band morreu. Por esse motivo, o inquérito do Reino Unido sobre a morte de Payne foi adiado até uma revisão pré-inquérito a 6 de Novembro, informou o tribunal.

Citado pelo britânico Daily Mail, durante a audiência, o legista Crispin Butler justificou: "Embora haja investigações em andamento na Argentina sobre as circunstâncias da morte de Liam, sobre as quais não tenho jurisdição legal, prevê-se que a obtenção de informações relevantes para abordar particularmente como Liam morreu pode levar algum tempo por meio do canal formal do Ministério das Relações Exteriores, da Comunidade e do Desenvolvimento."

O antigo integrante da banda One Direction morreu no dia 16 de Outubro do ano passado, depois de cair da varanda do terceiro andar do hotel em que estava hospedado em Buenos Aires, na Argentina. Sabe-se que, no dia do trágico acidente, a polícia tinha sido chamada ao local para conter um "homem agressivo" e suspeito de estar "sob a influência de drogas ou álcool".

Segundo a investigação, Payne tinha consumido álcool, cocaína e antidepressivos, pelo que já dois suspeitos foram detidos por lhe terem fornecido drogas antes da sua morte. O primeiro, identificado como Braian Paiz, de 24 anos, é acusado de entregar cocaína a Payne dois dias antes da queda fatal. Depois, detalha o jornal argentino La Nacion, Ezequiel Pereyra, de 21 anos, um dos funcionários do hotel Casa Sur, local do acidente, entregou-se à polícia e encontra-se em prisão preventiva. No total, são cinco as pessoas acusadas de envolvimento na morte de Payne.

O funeral de Payne, no mês de Novembro, em Buckinghamshire, contou com a presença de Cheryl Tweedy, a mãe do filho do artista chamado Bear, e dos seus colegas do grupo One Direction: Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan e Louis Tomlinson, além da família e amigos.

