Kate Middleton celebra 43 anos. “A mais incrível esposa e mãe”, elogia William

Depois de um ano particularmente difícil, Kate Middleton está a celebrar a vida. A princesa de Gales comemora 43 anos nesta quinta-feira, 9 de Janeiro, e a família real já lhe deu os parabéns através das redes sociais. O marido, William, assina uma mensagem que acompanha uma fotografia de uma descontracção pouco habitual.

“Para a mais incrível esposa e mãe. A força que demonstraste ao longo do último ano foi notável. O George, a Charlotte, o Louis e eu estamos muito orgulhosos de ti. Feliz aniversário, Catherine. Nós amamos-te. W”, escreveu o príncipe de Gales no Instagram nesta manhã.

Na fotografia a preto e branco, Kate posa com as mãos nos bolsos de uma calças de ganga, uma camisa branca de manga arregaçada, um blazer preto e um lenço aos quadrados. O retrato é de Matt Porteous, que é um dos fotógrafos oficiais do casal. “Desejo à princesa de Gales um feliz aniversário. Que o seu dia seja repleto de amor, risos e o calor da família e dos amigos”, desejou o fotógrafo através das redes sociais, sem revelar quando foi captada a fotografia.

A página oficial do Palácio de Buckingham também já desejou um feliz aniversário a Kate com uma fotografia publicada nas histórias de Instagram. A imagem escolhida por Carlos e Camila é da princesa de Gales em Sandringham no Dia de Natal, quando a família se reúne para a cerimónia religiosa na igreja de St. Mary Magdalene.

Foi há quase um ano que a princesa de Gales anunciou que tinha sido submetida a uma cirurgia abdominal programada que a afastaria do trabalho durante algum tempo. Contudo, quando a ausência da futura rainha se prolongou não tardaram a surgir rumores de que algo podia não estar bem. Nessa altura, no início de Fevereiro, o rei Carlos III anunciava que tinha sido diagnosticado com uma forma não especificada de cancro.

Adensavam-se as especulações sobre Kate com teorias sobre uma traição do príncipe William ou até a sua morte. A 22 de Março, a princesa colocou um ponto final a meses de silêncio e partilhou que estava a fazer quimioterapia preventiva depois de ter sido descoberto um cancro. Durante os meses seguintes, dedicar-se-ia à recuperação, ainda que tenha marcado presença na tradicional parada Trooping the Colour, em Junho.

Em Setembro, anunciou o fim da quimioterapia com um vídeo quase cinematográfico com William e os três filhos: George, Charlotte e Louis. “Os últimos nove meses têm sido incrivelmente difíceis para nós, enquanto família”, escreveu, reflectindo que “a vida, tal como a conhecemos, pode mudar num instante e tivemos de encontrar uma forma de navegar nas águas tempestuosas e no caminho desconhecido”.

“O percurso do cancro é complexo, assustador e imprevisível para todos, especialmente para os que nos são mais próximos”, confessava, admitindo que o diagnóstico, “com humildade, também nos coloca face a face com as nossas próprias vulnerabilidades de uma forma que nunca tínhamos considerado antes”.

Kate tem voltado lentamente ao trabalho e chegou a organizar o concerto de Natal na Abadia de Westminster no início de Dezembro. Resta saber se os 43 anos reservam melhor fortuna para a princesa de Gales.