“Deixa-me vestir a minha netinha!” — a obsessão dos avós pelas roupas

Neste episódio do Birras de Mãe: quem é que disse que as coisas fúteis não provocam birras?

Quem é que disse que as coisas fúteis não provocam birras? À primeira vista ninguém se importa com aquilo que um neto veste, desde que esteja saudável e feliz… Pois, em teoria, mas na prática muitos avós, mesmo que os próprios não saibam explicar bem porquê, enervam-se com a falta de uma golinha, ou que que a camisola não fique bem com os calções.

A verdade é que os avós são atraídos pelas lojas de roupa de crianças — por regra, também têm mais tempo e mais dinheiro —, e não resistem a oferecer roupa nova, aquela que os filhos vestiram em pequeninos, e que guardaram com tanto cuidado exactamente para quando os netos chegassem. Só que, por muito gratos que os pais fiquem, há dois pontos a ter em consideração: o seu próprio gosto e o gosto da criança, que também conta, mesmo que há uma geração contasse menos.

Neste episódio do Birras de Mãe, avó e filha/mãe avançam para o tema sem papas na língua.

