A colecção pessoal de Iris Apfel vai ser leiloada: mais de 200 peças, de Dior a Saint Laurent

Foi uma das perdas mais sentidas no mundo da moda em 2024. Agora os fãs de Iris Apfel, que morreu aos 102 anos e era considerada um ícone do estilo, poderão ter acesso a mais de 200 peças que pertenciam à colecção privada da designer de interiores. O leilão, agendado para começar no final de Janeiro, inclui 18 pares dos seus extravagantes óculos, conjuntos da Dior, Carolina Herrera, Dolce&Gabbana ou Saint Laurent, entre outros objectos inusitados - é referida, como exemplo, a escultura de uma avestruz.

“Ela abraçou a filosofia de que 'mais é mais', mas nem a sua moda nem a sua decoração de interiores pareciam pesados pelas escolhas maximalistas que impulsionavam o seu estilo e sensibilidade”, elogia Elizabeth Seigel, directora das colecções privadas na Christie’s, responsável pelas licitações a decorrer online entre 28 de Janeiro e 13 de Fevereiro, detalha a revista Women’s Wear Daily.

A colecção, intitulada Unapologetically Iris, vem juntar-se aos leilões recentes de outras celebridades como Andre Leon Talley ou Elton John. Os lucros vão reverter a favor de um fundo dedicado à solidariedade, criado por legado da designere espera-se que sejam angariados pelo menos 250 mil dólares (cerca de 243 mil euros).

As peças a leiloar são um reflexo do gosto ecléctico de Iris Apfel, diz a responsável, explicando que o lote inclui desde peças da colecção da socialite para a H&M em 2021 até a um exclusivo casaco de penas de alta-costura da Dior. Já a estranha avestruz, a que Apfel chamava carinhosamente de Gussy desde 1975, estima-se que seja leiloada entre seis a oito mil dólares (entre 5,8 a 7,7 mil euros). “Também nos divertimos a recriar os looks da colaboração Barbie de 2018, que estamos a vender juntamente com as bonecas a condizer”, acrescenta Seigel.

Como destaque, estão os óculos, que eram imagem de marca de Apfel, mas também joalharia com assinatura de nomes como Jianhui London e Alex Bittar ou com design da própria. “Em todas as categorias, é uma profusão de cores, texturas e estilos que abrangem várias épocas e geografias, unidos por uma inteligência lúdica e sentido de humor”, insiste a responsável, que recorda o passado de Apfel enquanto coleccionadora de têxteis antigos, depois de ter fundado uma empresa têxtil, a Old World Weavers, em 1950, com o marido, Carl, que morreu em 2015.

Seguindo esse gosto pessoal, há também decoração e mobiliário, como faqueiros, serviços de mesa, tolhas, banquetas e até um painel políptico pintado do século XIX de origem “espanhola ou holandesa”, referem. Uma das peças mais especiais é uma cadeira “estilo Luís XVI” pintada com um retrato de Iris Apfel, oferecida em 2021 pela artista Anna Anoyo.

Foi na velhice que Iris Apfel descobriu a fama, tornando-se rosto de publicidade para marcas como a MAC Cosmetics e a Kate Spade, além de partilhar dicas de imagem nas redes sociais. “Para além de ter um estilo arrojado e imediatamente reconhecível, Iris mudou a forma como o mundo pensava sobre a moda, apenas por existir e destacar-se como uma mulher idosa”, sublinha a responsável pela colecção.

E a quem comprar uma peça da colecção em leilão, Seigel deixa um conselho dado pela própria Iris Apfel: “Estão constantemente a pedir-me conselhos sobre estilo. Detesto dar directrizes porque o que funciona para uma pessoa não vai necessariamente funcionar para outra. Mas aqui está o que acredito: a pior gafe da moda é olhar-se ao espelho e ver outra pessoa.”