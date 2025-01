Celebridades perdem as casas nos incêndios em Hollywood. “Desapareceu tudo”, lamentam

“Estar com a minha família, ver as notícias e ver a nossa casa em Malibu a arder em directo na televisão é algo que nunca ninguém deveria ter de viver”, relata a socialite Paris Hilton.

Estão mais de 80 mil pessoas desalojadas em Los Angeles, onde os incêndios já consumiram mais de 27 mil hectares. Entre os desalojados incluem-se várias celebridades, cuja casas arderam por completo, confirmando-se, para já, nomes como a socialite Paris Hilton, o casal de actores Leighton Meester e Adam Brody ou a actriz Mandy Moore. Afectados directamente pela calamidade, prometem ajudar quem também perdeu tudo o que tinha para as chamas.

Paris Hilton partilhou no Instagram um vídeo da sua própria casa devastada pelas chamas, confessando-se de coração partido. “Estar com a minha família, ver as notícias e ver a nossa casa em Malibu a arder em directo na televisão é algo que nunca ninguém deveria ter de viver”, lamenta a socialite, que relata ter sido nesta casa que o filho Phoenix deu os primeiros passos e onde construíram “memórias preciosas”. Mas acrescenta: “Embora a perda seja avassaladora, sinto-me grata por a minha família e os meus animais de estimação estarem a salvo. O meu coração e as minhas orações vão para todas as famílias afectadas por estes incêndios.”

Mais do que apenas lamentar diz já ter accionado a sua empresa, 11:11 Media Impact, para apoiar as organizações sem fins lucrativos que estão no terreno com os desalojados. “Estamos empenhados em oferecer ajuda o mais rapidamente possível e em fazer uma diferença significativa para aqueles que mais precisam”, declara, agradecendo aos “heróis” dos bombeiros e equipas de emergências. “Estou muito grata pela vossa coragem, dedicação e pelos incríveis sacrifícios que estão a fazer para salvar vidas e travar esta batalha inimaginável.”

Sem mencionar se foi directamente atingida pela tragédia, Maria Shiver, ex-mulher de Arnold Schwarzenegger, que foi governador da Califórnia, partilhou um vídeo do seu bairro, Pacific Palisades, onde pouco resta depois da tragédia. “Desolador, devastador, inacreditável. Tudo se foi. O nosso bairro, os nossos restaurantes. Todos os nossos amigos perderam tudo”, lamenta.

A actriz Ricki Lake partilhou fotografias da sua “casa de sonho” que também foi engolida pelas chamas. “Desapareceu tudo. Não acredito que estou a escrever estas palavras”, escreveu no Instagram. “A descrição ‘casa de sonho’ não é suficiente. Era o nosso paraíso na terra. O lugar onde planeávamos envelhecer juntos”, relata, acrescentando que escapou por pouco das chamas e agora é hora de fazer o luto. “A perda é imensurável.”

Com um vídeo no Instagram, o também actor Cameron Mathison mostrou o que sobra da sua casa depois a tragédia: uma pilha de cinzas e metade de algumas paredes. “Estamos seguros, mas isto é o que resta da nossa bela casa. A nossa casa onde os nossos filhos foram criados e onde eles queriam criar os seus próprios filhos um dia”, declara.

Para alguns a perda é a do trabalho de uma vida, como é o caso da compositora Diane Warren que tinha construído a casa junto à praia há 30 anos. “Parece que se perdeu no incêndio de ontem à noite”, lamenta, deixando um sinal de esperança quanto ao seu rancho da Califórnia onde os animais que resgata permanecem em segurança. “Há um arco-íris a brilhar, o que considero um sinal de esperança para todas as criaturas que foram afectadas por esta tragédia. Os animais e o rancho estão bem, o que é o mais importante.”

Num comunicado enviado à revista People, Billy Crystal também confirma a perda da casa da família, onde vivia desde 1979, confessando que “as palavras não servem para descrever a enormidade da devastação”. E continua: “Criámos aqui os nossos filhos e netos. Cada centímetro da nossa casa estava cheio de amor. Lindas recordações que não podem ser retiradas.”

À mesma publicação, representantes do casal Leighton Meester e Adam Brody também confirmaram a perda total da mansão dos actores. A casa de Pacific Palisades da actriz Anna Faris também ardeu por completo, adianta outro porta-voz, descansando que “a família está a salvo”.

A estrela de Dirty Dancing Jennifer Grey também perdeu a sua casa, confirmou a filha, Stella Gregg, através do Instagram. “Ontem, a casa da minha mãe foi queimada até ao chão. Felizmente, ela e Winnie [o cão] estão a salvo”, escreveu a jovem nos stories. Foi igualmente o filho de Tom Hanks, Chet Hanks, a dar conta nas redes sociais que a mansão do actor tinha sido devastada pelo incêndio. “O bairro onde cresci está a arder em chamas”, lamentou o filho de Hanks e Rita Wilson, que pedia “orações para Palisades”.

Spencer Pratt, conhecido pelo reality show Hills, mostrou no TikTok a sua casa em chamas. “O pesadelo tornou-se realidade”, escreveu na legenda. A mulher, Heidi Montag, também reagiu através das redes sociais e agradeceu todas as mensagens de apoio. “O único sinal positivo que vi quando a nossa casa ardeu foi a cama do nosso filho queimada em forma de coração. Um sinal de quanto amor havia nesta casa, tão grata por todos os anos e memórias com a nossa família”, lamentou.

Mandy Moore e a família foram igualmente forçados a evacuar da região de Altadena, contou a actriz nas redes sociais, agradecendo aos amigos que a acolheram com os filhos, que está a tentar proteger da “imensa tristeza” da tragédia. “Estou em choque e sinto-me dormente por tudo o que muitos perderam, incluindo a minha família. A escola dos meus filhos foi-se. Os nossos restaurantes preferidos foram destruídos. Muitos amigos e entes queridos também perderam tudo. A nossa comunidade está destroçada, mas estaremos aqui para a reconstruirmos juntos”, escreveu.

Ao L.A Times, o actor Eugene Levy confessou ter vivido momentos de pânico quando “deu por ele” envolvido em fumo “negro e intenso” no bairro de Temescal Canyon, enquanto tentava escapar da sua casa em chamas. “Não via chamas, mas o fumo era muito escuro”, descreve, sem detalhar se a propriedade ficou destruída ou se sobreviveu às chamas.

O músico Moby também reagiu nas redes sociais para se marcar como “seguro”, agradecendo a preocupação dos fãs. “Sim, Los Angeles está a arder, é horrível. Espero que estejam todos bem”, lamentou. E agradeceu a todos — “serviços de emergência, aos bombeiros, à polícia, aos paramédicos” — que “estão a trabalhar para manter as pessoas vivas”.

Há quem tenha tido sorte como Jamie Lee Curtis, cuja casa “está a salvo”, ainda que grande parte do seu bairro tenha desaparecido, incluindo a igreja que a actriz frequentava. “Esta é a igreja em Palisades que tinha um belo culto dominical e é o edifício onde fiquei sóbria há 25 anos”, relatou através do Instagram. “Penso em todas as almas que ali foram em busca de conforto e consolo e em todos os baptismos, funerais e casamentos e nos milhares de pessoas que recuperaram as suas vidas através da sobriedade. Tempos difíceis. Vamos vencer.”

Depois de ter sido evacuado no incêndio, Ben Affleck está de regresso a casa e a mansão do actor, também no bairro de Pacific Palisades, resistiu às chamas, detalha o Daily Mail, que fotografou o carro o actor nesta quarta-feira.

Até agora, registam-se cinco mortos e o Presidente, Joe Biden, cancelou uma viagem oficial para seguir a situação. Estão activos cinco grandes incêndios, sendo que dois deles estão “totalmente descontrolados”, de acordo com o Corpo de Bombeiros de Los Angeles.