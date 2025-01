Porto: restaurante Semea fecha no Cais das Pedras. Vasco Coelho Santos espera reabrir em novo local

O restaurante Semea, do grupo Euskalduna, fechou portas no Cais das Pedras, no Porto, para “pensar e reestruturar”. Vasco Coelho Santos planeia reabri-lo noutra localização até ao Verão.

O anúncio chegou via redes sociais esta semana: o Semea, do chef Vasco Coelho Santos (galardoado com uma estrela Michelin no Euskalduna), fechou portas no Cais das Pedras, no Porto, para entrar “numa fase de pausa estratégica para repensar, inovar e elevar a experiência que oferece”. “Este tempo permitirá pôr em prática as ideias para o projecto e preparar o futuro para os próximos passos do restaurante”, lê-se na página de Instagram. “2025 será o início de uma etapa nova.”

Aberto em 2018 na Rua das Flores, o Semea by Euskalduna tinha-se mudado, entretanto, para um espaço maior no Cais das Pedras, próximo dos jardins do Palácio de Cristal. Mas a nova localização revelou-se “difícil de trabalhar o ano todo”, com a agravante de estar situado num “edifício bastante antigo”, “desgastante” para a equipa e a precisar de renovações, conta Vasco Coelho Santos à Fugas.

O investimento necessário dificilmente compensaria e, por isso, “mais vale parar, pensar e reestruturar”. “Somos muito felizes no Verão, mas no Inverno é difícil.” E a aposta em “projectos duradouros”, com capacidade para trabalhar bem ao longo de todo o ano, foi determinante para a decisão de fechar temporariamente o Semea e procurar uma nova localização.

Para já, “ainda está tudo em aberto”, confessa, não existindo ainda um local definido. O certo é que procura um espaço “intermédio”, “não tão pequenino” quanto o primeiro restaurante, “nem tão grande como este”, e que estão várias possibilidades em cima da mesa. “Não está fora de hipótese sair do Porto”, assume, sendo quase certo que não se manterá na Baixa da cidade, onde o “turismo no Inverno” nem sempre chega para manter a casa cheia. O importante é que o projecto “case com o próximo sítio”.

Quanto ao conceito do Semea, o chef defende ser “normal haver sempre mudanças para melhorar”, mas o espírito de partilha, a cozinha de fogo e “o pão na mesa” são para se manter. Apesar de ainda não existir novo espaço ou data para a reabertura, Vasco Coelho Santos acredita que acontecerá ainda “este ano”, “até ao Verão”.

Aberto em 2016, o Euskalduna Studio mantém uma estrela Michelin, conquistada em 2022. O grupo de restauração liderado por Vasco Coelho Santos tem ainda outros seis projectos: o Semea, agora encerrado temporariamente, a Peixaria, a padaria de massa de fermentação natural Ogi, o japonês Kaigi, e um restaurante no Time Out Market, todos no Porto, e o Seixo, na Quinta do Seixo (Tabuaço).