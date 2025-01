O BomBom das Amoreiras: a chef desta nova pâtisserie não gosta de doces, mas é “exigente” a criá-los

Sandra e Pedro ficaram “loucos, fascinados” quando viram pela primeira vez no Instagram o trabalho de pastelaria de Juliette, que na altura trabalhava apenas por encomenda. Os três encontraram-se em Março e no início de Dezembro abriram a BomBom Pâtisserie, no bairro das Amoreiras, em Lisboa. Foi tudo bastante rápido, mas o facto é que as ambições e expectativas dos três alinharam-se e a música Bom Bom de Mayra Andrade ofereceu a banda sonora de fundo para este projecto, que lhe pediu emprestado o nome.

