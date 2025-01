Porto de Sines registou melhor ano de sempre em 2024

O ano que passou foi um ano de recordes para o porto de Sines, em termos de carga contentorizada, com um crescimento de 16% face a 2023. Segundo os dados divulgados esta quinta-feira pela administração portuária, foram movimentados 1,9 milhões de TEU, sendo que cada TEU corresponde a um contentor de 20 pés.

“No volume de carga movimentada, Sines registou 47,8 milhões de toneladas, 11% mais que o total registado em 2023, com o terminal de contentores a liderar os índices de movimentação com 23 milhões de toneladas, seguindo-se o terminal de granéis líquidos com 20,8 milhões de toneladas”, salientou a Administração do Porto de Sines (APS), em comunicado.

O terminal de granéis líquidos é a instalação onde chegam produtos como o crude, refinados de petróleo e gases liquefeitos. Além disso, nos últimos anos, o porto de Sines tem sido o principal ponto de entrada de gás natural no país, através do terminal de gás natural liquefeito (operado pela REN Atlântico).

A APS destaca que “o terminal de contentores de Sines tem vindo a crescer de forma sustentada, sendo que na década 2014 – 2024 registou uma variação positiva de 14,7%”. Este terminal, conhecido como terminal XXI, é gerido pela PSA Sines, que assinou o contrato de concessão com o Estado em Setembro de 1999.

Recorde-se no que no Orçamento do Estado para 2025 o Governo inscreveu “o aumento do prazo máximo das concessões portuárias dos actuais 30 para 75 anos” e que, em Novembro, foi aprovado o diploma que fixou esse alargamento de prazo, aplicando-o aos contratos de concessão portuária em execução ou a celebrar e aos procedimentos de formação de contratos iniciados ou a iniciar.

“Com mais de vinte serviços regulares, semanais e bissemanais, que o ligam aos principais mercados internacionais, o terminal de contentores de Sines oferece elevados graus de conectividade e eficiência operacional aos importadores e exportadores Ibéricos”, refere o comunicado da administração portuária encabeçada por José Luís Cacho.

A APS recorda ainda que continua em curso o plano de expansão deste terminal, prevendo-se que em 2028 o porto de Sines tenha uma capacidade instalada de 4,1 milhões de TEU.

A isto “acrescem as melhorias significativas levadas a cabo pelo Governo Português no que reporta à ferrovia, beneficiando a ligação com o mercado espanhol e potenciando a penetração de Sines no hinterland Ibérico”.

Construído em 1978, o porto de Sines é um porto de águas profundas, com condições para acolher todos os tipos de navio, e é a principal infra-estrutura do país na quantidade de mercadorias movimentadas.

Em 2021, “Sines já tinha conquistado um lugar no TOP 15 europeu” e em 2024 subiu uma posição, para 14º porto na Europa. “Ainda em 2024, Sines voltou a destacar-se no final do primeiro semestre como o porto europeu a registar um maior índice de crescimento, com uma variação homóloga de 25%”, acrescentou o comunicado.