Pagamentos digitais estão “mais seguros e baratos”, mas há lacunas na “banca aberta”

Se a importância dos pagamentos digitais (sem envolvimento directo de numerário) se medisse apenas por números, o Tribunal de Contas Europeu (TCE) avança com dois que espelham essa grandeza: os pagamentos digitais de pequeno montante feitos pelos consumidores da União Europeia mais do que duplicaram em valor entre 2017 e 2023, ultrapassando um bilião de euros por ano; e só em taxas de utilização dos cartões, os consumidores terão pago entre cinco e seis mil milhões de euros em 2023. Mas a avaliação do impacto destes meios de pagamentos é muito mais abrangente, envolvendo questões de segurança, rapidez e custos, e nestes domínios, a auditoria publicada esta quinta-feira dá uma nota positiva à estratégia comunitária para os sistemas de pagamento, mas com várias reservas.

