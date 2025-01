Taça de Portugal: Sporting joga no Minho, novo Benfica-Sp. Braga em perspectiva

Sorteio dos quartos-de-final da competição coloca os “leões” na rota do Gil Vicente ou do Moreirense. Se Benfica e Sp. Braga passarem os “oitavos”, encontram-se pela terceira vez nesta época.

O sorteio dos quartos-de-final da Taça de Portugal de futebol (e o emparelhamento para as meias-finais) teve lugar nesta quinta-feira, na Cidade do Futebol, em Oeiras, e abriu caminho a um novo embate entre Benfica e Sp. Braga, se ambas as equipas ultrapassarem os oitavos-de-final da prova.

Os "encarnados" visitam o Farense na próxima terça-feira, enquanto os minhotos recebem o Lusitano de Évora no dia seguinte. Se imperar a lei do mais forte nestes dois embates, Benfica e Sp. Braga voltarão a defrontar-se na próxima ronda da competição, depois de terem feito dois jogos consecutivos para o campeonato e para a Taça da Liga.

Já o Sporting, fica à espera do desfecho entre Gil Vicente e Moreirense para saber em concreto a que cidade minhota irá deslocar-se nos quartos-de-final.

Definido o caminho até à final da Taça de Portugal: Sporting e Benfica só se defrontarão numa eventual final. pic.twitter.com/Fp7LdpW6RA — B24 (@B24PT) January 9, 2025

Entre os sobreviventes dos escalões não profissionais, O Elvas alimenta a expectativa de vir a defrontar o Tirsense, no Alentejo, mas para isso terá de derrubar o Vitória SC no domingo.

Quanto ao São João de Ver, já sabe que jogará na condição de visitante, defrontando o Casa Pia ou o Rio Ave, que decidem a sua sorte na competição também no domingo à tarde.

Neste sorteio, ficaram também definidos os emparelhamentos das meias-finais, ou seja, o caminho até ao Jamor. Assim o vencedor do embate O Elvas/Vitória SC-Tirsense jogará com o do Farense/Benfica-Sp. Braga-Lusitano de Évora, ao passo que o vencedor do Gil Vicente/Moreirense-Sporting vai enfrentar o do Casa Pia/Rio Ave-São João de Ver.

Ou seja, no limite, Benfica e Sporting, os dois principais candidatos à conquista do troféu, só poderão encontrar-se na final da Taça, no Estádio do Jamor.