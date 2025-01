Jaime Faria vai estrear-se no quadro principal do Open da Austrália

O tenista português Jaime Faria deu nesta quinta-feira o passo que faltava para alcançar o quadro principal do primeiro Grand Slam do ano. Ao conseguir a terceira vitória consecutiva na fase de qualificação, garantiu uma vaga no Open da Austrália pela primeira vez na carreira.

Para chegar ao quadro principal em Melbourne, o lisboeta (124.º do ranking ATP) afastou o estónio Mark Lajal (234.º) na derradeira ronda do "qualifying", por 6-4, 2-6 e 6-4, em 2h06m. Antes, já tinha deixado pelo caminho o neerlandês Gijs Brouwer e o australiano Dane Sweeny.

Agora, Jaime Faria, de 21 anos, vai defrontar o russo Pavel Kotov (99.º) na primeira ronda do Open da Austrália, depois de ter ultrapassado a fase de qualificação do primeiro torneio do Grand Slam da temporada. Será o primeiro encontro entre ambos, com o vencedor a poder encontrar na segunda ronda o sérvio Novak Djokovic, sétimo da hierarquia ATP, caso o recordista de títulos em torneios do Grand Slam ultrapasse o norte-americano Nishesh Basavareddy (133.º).

Pulling the @viktor_gyokeres celebration ??????



A day to remember for Jaime Faria as he overcomes Mark Lajal 6-4, 2-6, 6-4 to punch a ticket into a maiden Grand Slam main draw! ???#AO2025 pic.twitter.com/qxTYkbzW2s — #AusOpen (@AustralianOpen) January 9, 2025

Antes da colocação dos tenistas vindos do "qualifying" no quadro, já Nuno Borges, 36.º do mundo, conhecia o seu adversário, que será o francês Alexandre Muller (56.º), naquele que será o terceiro encontro entre ambos - regista-se uma vitória para cada lado.

Caso Borges derrote Muller, o maiato vai encontrar na segunda ronda o australiano Jordan Thompson (27.º) ou o alemão Dominik Koepfer (123.º), saído da qualificação.

Quem ficou pelo caminho nesta trajectória foi Henrique Rocha (174.º). Depois de ter ultrapassado duas rondas de apuramento, o portuense acabou por ser afastado pelo italiano Matteo Gigante (146.º), com os parciais de 6-4 e 7-5.