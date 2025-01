Jaime Faria é o mais recente tenista a estrear-se em majors

O número dois português passou as três rondas do qualifying do Open da Austrália cedendo somente um set.

Há menos de um ano, Jaime Faria protagonizou um feito inédito no ténis português ao vencer em quatro torneios consecutivos no Algarve, no total de 20 vitórias sucessivas. Foi o início de uma época que teve como pontos altos os dois títulos conquistados no ATP Challenger Tour, em Oeiras, em Maio, e em Curitiba (Brasil), a finalizar a época, encerrada no 123.º lugar. A subida de quase 300 posições ao longo de 2024 permitiram a Faria entrar como 17.º favorito na fase de qualificação do Open da Austrália, que ultrapassou com três saborosas vitórias em Melbourne, marcando a estreia do número dois português em quadros principais de torneios do Grand Slam.

Jaime Faria começou a jogar ténis com sete anos, depois de ver as antigas estrelas da modalidade competirem no antigo Vale do Lobo Grand Champions. Nunca foi dos melhores nos escalões jovens, mas a entrada no Centro de Alto Rendimento (CAR) da Federação Portuguesa de Ténis, aos 16 anos, afastou a hipótese de ir para os EUA e competir no circuito universitário.

Em 2022, surgiram os primeiros títulos no circuito profissional, dois individuais e dois em pares, mas só no princípio de 2024 é que deu o salto no ranking. Os triunfos nos torneios algarvios da categoria future levaram-no para dentro do top 300 e antecederam a estreia em torneios ATP, no Millennium Estoril Open, onde passou o qualifying e entrou no quadro.

Poucas semanas depois conquistou o primeiro challenger, em Oeiras, e, ainda em Maio, pôde estrear-se num torneio do Grand Slam, passando mesmo duas eliminatórias no qualifying de Roland-Garros, antes de perder na ronda de acesso ao quadro final.

Tentou também a sorte em Wimbledon e no US Open, mas sem sucesso, terminando o ano com um segundo título no Challenger Tour, em Curitiba (Brasil). E seria na primeira visita ao major da Ásia-Pacífico que se tornou no 10.º tenista português a disputar um quadro principal masculino de uma prova do Grand Slam.

Nos courts de Melbourne Park, Faria cedeu somente um set ao longo da semana, na ronda de qualificação, diante do estoniano Mark Lajal (234.º), a quem venceu, por 6-4, 2-6 e 6-4.

Também presente no qualifying australiano, Henrique Rocha (174.º) somou duas vitórias – a segunda das quais diante do ex-31.º Marton Fucsovics –, mas cedeu diante do terceiro adversário, o italiano Matteo Gigante (146.º), por 6-4, 7-5.

Além de Faria, haverá mais sete estreantes no quadro principal do Open da Austrália, com destaque para o brasileiro João Fonseca, uma das revelações de 2024 no ATP Tour. O tenista de 18 anos subiu quase 600 lugares durante a época passada, que encerrou com o triunfo nas Next Gen Finals.

Este ano, Fonseca já venceu um challenger e com a terceira vitória no qualifying, sobre o argentino Thiago Agustin Tirante, por 6-4, 6-1, elevou para 13 o número de encontros ganhos consecutivamente. De salientar também a passagem ao quadro final do americano Learner Tien, finalista nas últimas Next Gen Finals, e do espanhol Martin Landaluce, vencedor do future em Vila Real de Santo António que antecedeu os quatro títulos de Faria em 2024.

No quadro final, Faria vai defrontar o russo Pavel Kotov (99.º). Em caso de vitória, o tenista português poderá defrontar Novak Djokovic (7.º), que ficou colocado na parte inferior do quadro, tal como Alexander Zverev (2.º), Carlos Alcaraz (3.º), Casper Ruud (6.º) e Grigor Dimitrov (10.º). O quadro do Open da Austrália é encimado por Jannik Sinner (1.º) e na metade superior ficaram igualmente Daniil Medvedev (5.º) e Andrey Rublev (9.º).

A Nuno Borges, que entrou directamente no quadro, calhou o francês Alexandre Muller (56.º), que vem de conquistar o primeiro título no circuito principal no ATP 250 de Hong Kong. Mas o número um português vai estar também num grande momento de confiança, depois de ter garantido a presença nas meias-finais do ATP 250 de Auckland. Pela terceira vez esta semana, Borges (36.º) cedeu o set inicial antes de derrotar o checo Jakub Mensik (49.º), por 6-7 (4/7), 6-2 e 7-6 (7/4). Foi a 17.ª vitória do tenista da Maia em 21 encontros decididos no terceiro set desde o início de 2024. Nas meias-finais do ASB Classic, Borges vai defrontar o belga Zizou Bergs (66.º).