Fernando Madureira quer sair da prisão para contestar expulsão de sócio do FC Porto

Fernando Madureira, ex-líder da claque Super Dragões, e a mulher, Sandra Madureira, não perderam tempo a informar o tribunal de que querem estar presentes na Assembleia-Geral (AG) do FC Porto, convocada pelo clube para 18 de Janeiro, em que será debatida sanção disciplinar para seis sócios. O casal Madureira corre o risco de ser expulso de sócio, com Fernando Saul, antigo oficial de ligação aos adeptos, a enfrentar uma possível suspensão. Este último irá mesmo marcar presença na AG, não estando condicionado por medidas de coacção impeditivas.

De acordo com múltiplas fontes ouvidas pelo PÚBLICO, é muito pouco provável que o pedido de Fernando Madureira seja aceite, não só pela forte convicção demonstrada pelo tribunal em diversas ocasiões de que a saída da prisão acarreta riscos, mas também pela grande operação de segurança que teria de ser montada para o efeito.

Ainda assim, dada a convocatória portista frisar que estes sócios devem tentar pelo menos marcar presença, a defesa do casal Madureira deu entrada com um requerimento para este efeito.

Apesar de a situação ser inédita nos 130 anos da história do clube, a resolução deverá ser simples. Caso o tribunal não aceite este pedido, Fernando e Sandra podem ter “falta justificada”, não sendo discutidos estes casos particulares na AG de dia 18 de Janeiro. Assim que estes arguidos da Operação Pretoriano estejam judicialmente aptos para voltar a participar num evento do FC Porto, a discussão sobre estas medidas disciplinares será retomada novamente.

No caso de Fernando Saul, antigo oficial de ligação aos adeptos, este caso não se aplica. Apesar de também ser arguido no mesmo caso, não está com uma medida de coacção que restringe a liberdade. Irá marcar presença na AG e procurar defender o seu caso, procurando evitar a suspensão de seis meses proposta pelo Conselho Fiscal e Disciplinar dos “dragões”.

A Operação Pretoriano investiga os incidentes de violência ocorridos na Assembleia-Geral extraordinária do FC Porto de Novembro de 2023. O Ministério Público (MP) acusa o ex-líder dos Super Dragões, a mulher e vários outros elementos da claque de terem montado um clima de medo e intimidação que culminou em agressões a sócios portistas.

No total, foram constituídos 12 arguidos e todos respondem pelos mesmos 31 crimes: 19 de coacção agravada; sete de ofensa à integridade física no âmbito de espectáculo desportivo; três de atentado à liberdade de informação; um de instigação pública a um crime e outro de arremesso de objecto.

Fernando Madureira é o mais mediático do grupo. O homem de 49 anos foi líder da principal claque do FC Porto durante cerca de duas décadas, tornando-se uma das caras mais conhecidas do clube fora das quatro linhas. Começou a exibir um estilo de vida luxuoso, com carros topo de gama, férias de luxo e casas.