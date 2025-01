Sexta na TV: num Clube de Combate com Machos Alfa e formigas

CINEMA

Velocidade Furiosa X

TVCine Top, 21h30

Acção a alta velocidade e proezas impossíveis com Vin Diesel novamente ao volante. Parcialmente filmado em Portugal, este é o décimo capítulo da saga, com Louis Leterrier atrás das câmaras e com a portuguesa Daniela Melchior num elenco que conta ainda com Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris, Jason Statham, John Cena, Rita Moreno, Helen Mirren e Jason Momoa na pele de um vilão psicopata de cartoon.

Bangla

RTP2, 22h58

Integração e questões identitárias no seio de imigrantes de segunda geração. É aqui que se situa a primeira obra do italiano Phaim Bhuiyan, em que é realizador e protagonista. Inspira-se na sua própria vida para contar a história de um rapaz de 22 anos, com origens no Bangladesh, que vive no bairro romano de Torpignattara. Venceu o Prémio do Público na edição de 2019 da Festa do Cinema Italiano.

Mais Uma Rodada

TVCine Top, 1h35

Quatro professores de liceu começam a beber todos os dias, com o objectivo de testar a teoria de um filósofo que sugere que a melancolia do ser humano se deve ao défice de álcool no sangue. Vencedor do Óscar de melhor filme internacional, o filme é realizado por Thomas Vinterberg.

Clube de Combate

Star Movies, 2h09

Filme de culto realizado por David Fincher, em 1999, a partir do romance de Chuck Palahniuk. Todos os fins-de-semana, nos parques de estacionamento de alguma cidade, homens encontram-se para lutar descalços e de mãos nuas, até não aguentarem mais. Depois, voltam à sua vida. É isto o clube de combate.

Tyler Durden (Brad Pitt) é o cérebro. Jovem, anarquista e genialmente obscuro, quer vingar-se de um mundo capitalista que rejeita. Por isso faz os homens lutar, mas não sem estabelecer regras. Primeira: não se fala do clube de combate. Segunda: não se fala do clube de combate.

O co-fundador é Jack (Edward Norton), um empregado de seguros cronicamente insatisfeito com a vida e viciado em grupos de apoio. O clube rapidamente se transforma num movimento de larga escala, com repercussões imprevisíveis.

SÉRIES

Uma de Nós

RTP2, 12h09

Premiada produção franco-belga ambientada numa escola inclusiva, onde crianças com doenças e deficiências estudam ao lado de outras saudáveis, com todos os desafios e lições preciosas que essa convivência traz a todas elas. Estreia-se nesta sexta-feira e fica em exibição diária (excepto fim-de-semana).

The Pitt

Max, streaming

Estreia. Noah Wyle, o John Carter de Serviço de Urgência, retorna a um drama médico. Este é uma criação de R. Scott Gemmill, também ligado àquela série (e outras, como Investigação Criminal: Los Angeles), passa-se nas emergências de um hospital de Pittsburgh, Pensilvânia (EUA), e tem a particularidade de acompanhar, em cada um dos 15 episódios, uma hora do turno do clínico.

Machos Alfa

Netflix, streaming

Patriarcado, masculinidade tóxica, sensibilidades woke, papéis de género, mulheres empoderadas… Tudo bem misturado e desconstruído resulta nesta comédia espanhola em torno de quatro amigos perdidos num novo paradigma a cujas complexidades tentam adaptar-se – se possível, sem perderem muitos privilégios. Entra agora na terceira temporada.

Black Warrant

Netflix, streaming

Estreia. Os bastidores, os problemas sistémicos e as histórias de grandes criminosos de uma das maiores prisões do mundo – a de Tihar, em Nova Deli – revelam-se nesta série indiana baseada no livro de não-ficção Black Warrant: Confessions of a Tihar Jailer (2019), escrito pela jornalista Sunetra Choudhury e por Sunil Gupta, um antigo guarda prisional.

DOCUMENTÁRIO

A Selva das Formigas

Odisseia, 16h16

No âmbito do especial Inteligência Animal e numa demonstração do poder dessa faculdade na forma colectiva, o canal estreia este “micromergulho imersivo no coração da selva da Guiana Francesa para revelar os mistérios de uma sociedade extraordinária” onde coabitam quatro espécies de formigas. Data de 2023 e é realizado por Claude-Julie Parisot.