Incêndios na Califórnia adiam anúncio das nomeações para os Óscares

O anúncio dos nomeados para os Óscares foi adiado em consequência dos fogos florestais na Califórnia, anunciou a Academia de Cinema dos Estados Unidos. Originalmente marcado para 17 de Janeiro, o anúncio acontecerá agora dia 19. Foi também alargado por dois dias o prazo das votações para os nomeados, que termina agora a 14 de Janeiro, a próxima terça-feira.

A Academia de Cinema dos Estados Unidos anunciou a medida num e-mail enviado aos seus membros, em que o CEO da Academia, Bill Kramer, apresenta as suas condolências “a todos os que foram afectados pelos incêndios devastadores no sul da Califórnia”, realçando que muitos dos cerca de dez mil votantes responsáveis pelas nomeações são habitantes do estado americano afectado pelas chamas.

O anúncio acompanha uma série de adiamentos e cancelamentos motivados pelos incêndios. A gala dos Critics Choice Awards, marcada para 12 de Janeiro em Santa Mónica, foi adiada, segundo comunicado na quarta-feira, dia para o qual estavam marcadas as também adiadas estreias norte-americanas de filmes como Better Man, biopic de Robbie Williams, Unstoppable ou Wolf Man.

Com os fogos, que já provocaram, pelo menos, cinco mortos e mais de 100 mil deslocados, a chegarem a zonas urbanas, é Hollywood ela mesma que está em perigo: as chamas ameaçam o bairro, com novo incêndio a deflagrar nas proximidades do Hollywood Boulevard, e as autoridades locais ordenaram aos moradores que abandonassem as suas casas. Instalado nas colinas para onde o incêndio alastra, o célebre letreiro de Hollywood não está a salvo.

A 97.ª gala dos Óscares está marcada para 2 de Março.