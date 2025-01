Pavilhão do Conhecimento com maior número de visitantes de sempre em 2024

O Pavilhão do Conhecimento – Centro Ciência Viva, dedicado à promoção da cultura científica, abriu ao público em 1999.

O Pavilhão do Conhecimento, em Lisboa, recebeu 312 mil visitantes em 2024, o maior número de sempre e um aumento de 15.000 em relação ao ano anterior, indica um comunicado do museu divulgado esta quinta-feira.

Contando estes 312 mil, o número de visitantes atingiu os 5,7 milhões desde que o Pavilhão do Conhecimento abriu ao público em 1999.

As famílias compraram mais de 66% dos bilhetes e, na semana entre o Natal e a passagem de ano, o Pavilhão do Conhecimento – Centro Ciência Viva registou uma média diária de 1367 entradas.

Os residentes em Portugal representaram 89% dos visitantes em 2024, em linha com o que costuma acontecer, enquanto os visitantes provenientes de Espanha (18%), Brasil (16%) e Inglaterra (15%) ocuparam o top 3 de nacionalidades entre o público estrangeiro, segundo o comunicado.

A exposição temporária A Ciência da Pixar – que explora a ciência e a tecnologia por detrás de filmes de animação deste estúdio ligado à Disney, como Toy Story, À Procura de Nemo ou Divertida-Mente – inaugurada a 11 de Outubro do ano passado, “trouxe um aumento semanal significativo de visitas, com semanas a ultrapassarem os 8000 visitantes”.

O comunicado adianta que o Pavilhão do Conhecimento integra a Rede de Centros Ciência Viva, que em 2024 envolveu mais de um milhão de pessoas, entre visitantes aos centros e “acções de promoção do sucesso escolar, Actividades de Enriquecimento Curricular (AEC) ou iniciativas de divulgação para o grande público”. Ao nível das entradas gratuitas, 20 por dia, no âmbito da iniciativa Bilheteira Solidária, foram pedidos em 2024 quase 2200 bilhetes.