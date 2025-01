Chuva fraca continua até domingo

Os próximos dias vão contar com a permanência de nevoeiro e chuva fraca, com destaque para o Minho e as regiões montanhosas do Norte e Centro do país, mas desta vez, sem risco de avisos meteorológicos. A chuva poderá persistir noutras regiões, mas de forma "mais esporádica e mais fraca", segundo Pedro Sousa, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Para esta sexta-feira, 10 de Janeiro, o vento fraco vai chegar à generalidade do território continental com destaque para o Sul do país.

As temperaturas vão continuar amenas e as noites vão continuar frias e, no sábado, 11 de Janeiro, os termómetros vão registar temperaturas ligeiramente mais altas. Contudo, uma massa de ar polar seco e frio vai acompanhar a chegada de domingo, trazendo temperaturas mais baixas, principalmente no que diz respeito às mínimas. Com ela chegam também dias soalheiros, mas noites mais frias.

A partir de segunda-feira, 13 de Janeiro, esta descida de temperaturas torna-se mais generalizada com "noites bastante frias" e com a formação de geadas no interior do país, explica o meteorologista.

