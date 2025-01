Antigo Twitter quer ser “a app de notícias número um” do mundo

Linda Yaccarino contratou ex-editor do Wall Street Journal para coordenar novo grupo de informação e parcerias. E aplaude fim da verificação de factos no Facebook. “Bem-vindo à festa, Mark!”

A presidente executiva do antigo Twitter, rebaptizado X depois da multimilionária aquisição daquela rede social pelo empresário Elon Musk, homem mais rico do mundo e futuro membro da Administração Trump, contratou um editor do Wall Street Journal, John Stoll, para liderar o departamento de notícias e parcerias. Na forja pode estar um possível portal de notícias próprio, revelou Linda Yaccarino no arranque da Consumer Electronics Show (CES), uma das mais influentes feiras mundiais de tecnologia, que decorre em Las Vegas (EUA) até sexta-feira.