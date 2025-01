MP ilibou SIS, mas diz que agiu no limite das suas competências no caso do portátil roubado

Apesar de ter concluído que as secretas não cometeram nenhum crime na operação de recuperação do computador portátil levado do Ministério das Infra-Estruturas pelo adjunto do ministro Frederico Pinheiro, o Ministério Público diz que o Serviço de Informações e Segurança (SIS) agiu “de forma pouco convencional e perto da fronteira das suas competências funcionais”.

