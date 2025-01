Ministro da Educação admite descongelamento das propinas no ensino superior

Ministro da Educação quer ter um novo regulamento de acção social em vigor no próximo ano lectivo. Sindicatos criticam peso de ex-alunos na eleição do reitor, tal como prevê a nova proposta do RJIES.

O ministro da Educação, Fernando Alexandre, defende que as propinas devem ser descongeladas, mas, para tal, é preciso que o sistema de acção social no ensino superior responda aos alunos com maiores carências económicas para que não acabem excluídos do ensino superior. Para que esta medida pudesse avançar já no próximo ano lectivo, a tutela quer concluir o estudo de avaliação do sistema de acção social que irá "permitir desenhar um novo sistema que garanta que, de facto, há equidade no acesso e condições para o sucesso na frequência do ensino superior", admitiu esta quarta-feira o ministro da Educação, Fernando Alexandre, à saída de uma reunião com sindicatos para apresentação da proposta de revisão do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior (RJIES).