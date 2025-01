Julgamento de defesa da honra de Boaventura de Sousa Santos retomado nesta quarta-feira

Desde que julgamento foi adiado, investigador afastou-se do CES, e do inquérito interno não saíram acções disciplinares laborais ou estatutárias por falta de indícios. Queixosas na posição de rés.

Quase dois meses depois de ter sido adiado, é nesta quarta-feira, dia 8, retomado o julgamento do pedido de tutela de personalidade do sociólogo Boaventura de Sousa Santos para “protecção do seu bom-nome e honra” na sequência das acusações de assédio sexual e moral no Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra. Estão previstos sete dias de audiência de discussão e julgamento no Juízo Local Cível de Coimbra em que serão ouvidas as requeridas — quatro das 13 mulheres que se identificaram como alegadas vítimas de assédio sexual e moral do antigo director do CES —, bem como testemunhas de ambas as partes. Entretanto, o inquérito interno promovido pelo CES foi dado como concluído e não será “sujeito a divulgação”.