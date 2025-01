Hospital das Caldas da Rainha retoma cirurgia do cancro da mama

O Hospital das Caldas da Rainha vai voltar a realizar cirurgias do cancro da mama após a revogação da suspensão que vigorava desde Abril de 2024, informou a Unidade Local de Saúde (ULS) do Oeste.

A revogação da suspensão da actividade cirúrgica, no âmbito da neoplasia da mama na ULS do Oeste, comunicada pela Direcção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS), vem possibilitar o "recomeço do tratamento dos doentes com cancro de mama residentes na área de abrangência da ULS do Oeste".

De acordo com o comunicado, a ULS do Oeste "dispõe de recursos físicos e humanos adequados à retoma do funcionamento desta valência, dispondo de uma equipa multidisciplinar com formação prático científica com potencial para aumentar o número de doentes tratados anualmente por cancro de mama".

A retoma dos tratamentos suspensos em Abril de 2024 traduz-se, segundo a ULS, em "ganhos em saúde gerados pela integração de cuidados e pela proximidade aos utentes na base dos cuidados de saúde primários, de uma forma financeiramente sustentada".

Diminuição das deslocações

No comunicado, os responsáveis hospitalares congratulam-se com a retoma do tratamento desta patologia dentro da ULS do Oeste, considerando-a uma mais-valia para os utentes, "minimizando as suas deslocações para outras instituições com o incómodo e custos associados".

A suspensão da actividade cirúrgica no âmbito da neoplasia da mama tinha sido determinada pela DE-SNS tendo por base um relatório do grupo de trabalho para a elaboração da rede de referenciação hospitalar de Cirurgia Geral.

Nesse relatório, defende-se a restrição do tratamento cirúrgico do cancro da mama "a instituições que realizem pelo menos 100 cirurgias e que tenham pelo menos dois cirurgiões dedicados".

Este limite determinou a suspensão das cirurgias da mama no Hospital das Caldas da Rainha, onde o tratamento ao cancro da mama é realizado há 40 anos, e desde há 30 de forma regular, no âmbito de um protocolo com o Instituto Português de Oncologia de Lisboa.

A decisão foi contestada pela directora do serviço, Ágata Ferreira, que disse na altura à agência Lusa que o número de cirurgias realizadas neste hospital só era inferior a 100 porque "muitas utentes desta área de influência, sobretudo da área do Agrupamento de Centros de Saúde Oeste Sul, têm sido indevidamente referenciadas para outras unidades de saúde de Lisboa e Vale do Tejo".

A cirurgiã garantiu que o Hospital das Caldas da Rainha "tem capacidade para dar resposta a toda a população da ULS do Oeste", estimando que o número de cirurgias aumentasse para "cerca de 150" por ano, já que, com a criação da ULS Oeste, todos os utentes serão referenciados para esta unidade.

Num documento em que pedia à Direcção Executiva do SNS que revertesse a suspensão das cirurgias, Ágata Ferreira afirmava que, "numa altura em que se projecta um novo hospital para a região, não se compreende este desinvestimento" na unidade que conta com três cirurgiões dedicados a esta patologia e um cirurgião plástico para reconstrução mamária.

Contava ainda, na altura, com oncologista, imagiologista e patologista dedicados ao cancro da mama e com especialidades como Psicologia Oncológica.

Além dos médicos, as oito autarquias da ULS Oeste discordaram da suspensão.

A ULS do Oeste agrega, desde 1 de Janeiro de 2024, o Centro Hospitalar do Oeste, os Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES) do Oeste Norte e do Oeste Sul, integrando os concelhos de Caldas da Rainha, Óbidos, Bombarral, Peniche, Lourinhã, Cadaval, Torres Vedras e Sobral Monte Agraço.

A população da área geográfica de influência directa da ULS do Oeste é de 235.231 residentes.