Governo recua e já não vai impôr fim da publicidade na RTP até 2027

Governo quer que RTP1 deixe de ser financiada por publicidade comercial nos próximos anos, mas sem impor prazo. Revisão do contrato de concessão foi colocado em consulta pública.

O ministro dos Assuntos Parlamentares anunciou esta quarta-feira que o novo contrato de concessão da RTP recomenda que a RTP1 deve deixar de ser financiada por publicidade no futuro, sem estabelecer prazo, caindo a imposição do seu fim em 2027.

Pedro Duarte, que falava em entrevista à CNN Portugal, acrescentou que a revisão do contrato de concessão do serviço público de rádio e de televisão da RTP foi colocado em consulta pública e que "uma das medidas que lá está tem a ver" com o seu financiamento.

"Tínhamos uma intenção originai de libertar a RTP da publicidade comercial" até 2027 "para poder estar mais próximo das pessoas e, portanto, atingir mais pessoas", mas "o Parlamento travou isso" e "democraticamente fomos, em certo sentido, obrigados a desistir dessa ideia original", sendo agora recomendado que "a RTP deve tendencialmente nos próximos anos, não temos um prazo, mas deve caminhar num sentido que a RTP1 deixe de ser financiada por publicidade comercial", afirmou o governante.

O Governo de Montenegro apresentou, em Outubro, um Plano de Acção para a Comunicação Social, composto por 30 medidas divididas em quatro eixos — Regulação do Sector, Serviço Público Concessionado, Incentivos ao Sector, Combate à Desinformação e Literacia Mediática. Este plano contempla, entre outros pontos, o fim da publicidade na RTP e saídas voluntárias de até 250 trabalhadores, com a contratação de um jornalista por cada dois que se retirarem.

Ouvido na Comissão Parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto dias depois, o ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte, assegurou que “visa reforçar o serviço público, libertando-o do capitalismo publicitário, olhando para os espectadores e não para os objectivos publicitários”. “A RTP tem uma ficção fantástica, não façamos ficção em torno da RTP”, acrescentou.

O fim da publicidade na RTP de forma progressiva dominou quase por completo a comissão parlamentar requerida por quase todos os partidos da oposição. Insistindo que “o Governo quer salvar a RTP”, Pedro Duarte lembrou que 64% dos espectadores do canal público “são pessoas com mais de 65 anos”, referindo que a estação “tem de se modernizar” e chegar aos mais jovens, “porque só assim se fará serviço público”.