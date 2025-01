Direcção Executiva do SNS “não contribuiu em nada para resolver nenhum problema”

Numa altura em que os hospitais voltam a sentir a grande pressão da procura, Adalberto Campos Fernandes, que esteve à frente da pasta da Saúde no primeiro governo de António Costa (2015-2018), afirma que "não é aceitável" que um cidadão tenha de esperar horas para ser atendido por um profissional da saúde. Em entrevista ao PÚBLICO, defende a existência de um pacto para uma área tão estrutural para o país como a saúde. A "descontinuidade das políticas tem um custo financeiro brutal", afirma o também coordenador da comissão técnica independente que está analisar as Unidades Locais de Saúde de cariz universitário. Assume que, se estivesse no Governo, a Direcção Executiva do SNS não teria sido criada nas condições em que foi, de "supetão". "Eu pergunto-me hoje, qual é o plano da Direcção Executiva?"

