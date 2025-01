O inquérito interno do PSD realizado por iniciativa do partido para averiguar eventuais irregularidades na escolha de candidatos para as eleições autárquicas de 2017, uma suspeita levantada no âmbito da operação Tutti Frutti, terminou sem sanções disciplinares. De acordo com o partido ao PÚBLICO, o inquérito, que foi conduzido por Carlos Costa Neves, agora secretário-geral do Governo, não detectou irregularidades graves que justificassem sanções disciplinares.

